Rostock

Geschenke gehören für die meisten Menschen zum Weihnachtsfest wie ein geschmückter Tannenbaum und Festessen. Viele möchten Familie und Freunde mit nachhaltigen Präsenten erfreuen – der Umwelt zuliebe. Nadja Reinecke weiß, wie das geht. Sie ist Inhaberin des Unverpackt-Ladens „Green Goldi“ in Rostock und kennt sich aus mit Nachhaltigkeit. In der OZ gibt sie fünf Tipps fürs schöneres Schenken.

1. Auf Wünsche achten

Kinder schreiben ihre Wunschliste und schicken sie dem Weihnachtsmann, aber auch Erwachsene haben Wünsche, sagt Nadja Reincke. Auf diese sollte man achten und sie, so möglich, erfüllen. „Wenn nur des Schenkens wegen etwas gekauft wird, dann schenkt es meist keine Freude und ist auch nicht sonderlich nachhaltig.“

2. Lokal und Second Hand shoppen

Der Onlinehandel boomt. Versandhändler wie Amazon verzeichnen Rekordumsätze. Dabei lohnt es sich, alternative Geschenkequellen anzuzapfen, sagt Nadja Reinecke. „Bevor ein Geschenk irgendwo bestellt wird, kann man immer auf Gebrauchtportalen schauen. Oft findet man dort Sachen, die noch in einem Top-Zustand sind.“ Ist auf solchen Börsen das gewünschte Teil nicht zu kriegen, dann lieber in lokalen Geschäften einkaufen als online shoppen, so ihr Tipp.

3. Selber machen, statt Schnickschnack.

Es wird für einen Gutschein zusammengelegt und es sollen noch Kleinigkeiten dazukommen? Dann eignen sich unverpackte Süßigkeiten, empfiehlt Nadja Reinecke. „Aber man kann auch wundervolle Dinge selber machen. Das geht schnell und macht nicht viel Mühe.“

Gewürzmischungen, Backmischungen im hübschen Glas, ein Peeling oder Badesalz – „All das ist in unter fünf Minuten zusammengestellt.“ Wer mehr Zeit investieren möchte, könne Geschenke mit aufwendigeren Dingen wie personalisierten Salzteiganhängern, Plätzchen oder einer selbst gemachte Kerze ergänzen.

4. Zeit statt Zeug

Es müsse nicht immer Materielles sein, sagt Nadja Reinecke. „Wie wäre es mit einem tollen Ausflug, einen Spiele- oder Kochabend? Einmal kindersitten oder im Garten helfen? Gemeinsam etwas Leckeres backen oder einen schönen Spaziergang an der Ostsee mit Tee und Kuchen im Anschluss?“ An gemeinsamen Erlebnissen hätten beide Freude – Beschenkter und Schenker.

5. Verpack mein nicht

Auch beim Geschenkeeinpacken kann man umweltbewusst handeln, sagt Nadja Reinecke. Es gebe viele Optionen. Zum Beispiel bereits verwendetes Geschenkpapier oder Zeitungen ein zweites Mal zu nutzen. „Mit einer hübschen Schnur und einem kleinen Tannenzweig oder anderen Naturmaterialien sieht das super aus.“ Wiederverwendbare Materialen wie Baumwollbeutel seien eine gute Geschenkpapieralternative.

Wer schon bei der Verpackung auf Praktisches Wert legt, greift zu Hand- oder Geschirrtuch oder einer Stoffserviette. Die wandern nach der Bescherung nämlich nicht in die Mülltonne, sondern machen sich im Haushalt nützlich.

Nadja Reinckes wichtigster Tipp: „Fangt rechtzeitig mit der Geschenkplanung und der Organisation an. So vermeidet ihr unnötige Last-Minute-Käufe und kommt entspannt durch die Vorweihnachtszeit.“

Von Antje Bernstein