„Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung“: Junge Rostocker eröffnen Second-Hand-Geschäft in der KTV

Rostock

Die letzten Kartons sind ausgepackt, Waren einsortiert, die ersten Kunden können kommen: Seit Juni 2021 haben Lillie-Rose Christiansen und Maximilian Jarchow an ihrem Traum von der Selbstständigkeit gearbeitet. In den letzten Wochen wurde renoviert, Kleiderspenden gesammelt, Werbung über die sozialen Netzwerke gemacht. Am Sonnabend hat das junge Paar nun einen eigenen Second-Hand-Bekleidungsladen in Rostock eröffnet. „Ich kaufe schon immer nachhaltig ein, habe als Kind schon viel in Second-Hand-Geschäften gekauft“, sagt die gerade einmal 20 Jahre alte Christiansen.

In Rostock habe es jedoch wenig Möglichkeiten gegeben, alternativer zu leben. Schnell kam die Idee, selbst ein Geschäft zu eröffnen. „Das Ziel, selbstständig zu sein, hatten wir aber schon länger“, sagt Christiansen. Zuvor hat sie Sozialwissenschaften studiert, noch keine Berufserfahrungen sammeln können. Während der Corona-Pandemie seien die Unzufriedenheit und der Wunsch nach einem Neustart gewachsen. Auch bei ihrem Freund, der zuvor eine Ausbildung zum Mediengestalter absolviert hat. Der 22-Jährige hat sich schnell von dem Nachhaltigkeitsgedanken überzeugen lassen. „Wenn wir zusammen unterwegs sind, gucken wir immer, wo es den nächsten Laden gibt“, sagt er.

Viele Kleiderspenden

Damen- und Herrenmoden, Taschen, Schuhe und Accessoires – auch einige Klamotten für Kinder gehören zum Sortiment von „zweite hand - erste wahl“. Die ersten Waren wurden gespendet – über die sozialen Netzwerke haben Christiansen und Jarchow aufgerufen. „Vieles kommt von uns, auch unsere Verwandtschaft war froh, mal Platz im Kleiderschrank schaffen zu können“, sagt der Jungunternehmer und lacht. Ansonsten seien viele zukünftige Kunden vorbeigekommen. „Das mit den Spenden würden wir gern beibehalten. Außerdem zielen wir auf den Ankauf an. Es gibt einen Großhandel für gebrauchte Kleidung.“

Alles läuft nach Plan

Bisher laufe alles nach Plan – fast sogar zu gut, wie er sagt. Auch wenn das Paar sich zunächst nach einem Geschäft in der Stadtmitte umgesehen hat – mit dem Standort im Rostocker Szeneviertel KTV sind beide sehr glücklich. „Viele unserer Kunden werden wahrscheinlich direkt aus dem Viertel kommen“, so der Rostocker. „Wir wollen aber nicht nur ein junges und hippes Publikum ansprechen, sondern allen Menschen eine nachhaltige Alternative bieten.“

Teil der Einnahmen soll gespendet werden

Am Sonnabend hat das Paar den Laden geöffnet und hofft, dass es weiterhin so gut läuft, wie bisher. „Nachhaltigkeit spielt in der Bevölkerung eine immer größere Rolle. Das merken wir auch am Feedback der Spender oder über die sozialen Netzwerke“, sagt Christiansen. Zukünftig planen sie und ihr Freund, Teile der Gewinne zu spenden.

„zweite hand – erste wahl“ in der Wismarschen Straße 28 hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Katharina Ahlers