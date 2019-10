Rostock

Sein Platz in der Redaktion ist seit gut einem Jahr verwaist. Unser Kollege Michael Schißler war schwer krank, nun ist er für immer gegangen. Wir sind sehr traurig und tief betroffen, dass unser langjähriger Lokalredakteur am 28. Oktober verstorben ist. Micha, dein Lachen wird uns fehlen, dein trockener Humor, deine klugen Texte – denn hinter dem schrägen, kantigen Typen steckte ein sehr belesener Mann.

20 Jahre als Lokalredakteur für die OZ im Einsatz

1998 ist Michael Schißler zur OSTSEE-ZEITUNG gekommen, war in den Lokalredaktionen Ribnitz-Damgarten und Rostock tätig. Bei den Lesern der Lokalausgabe Rostock hat er sich als Berichterstatter über das Leben in den Dörfern einen Namen gemacht.

In der OZ-Außenstelle in Sanitz hatte Michael Schißler viele Jahre lang sein Büro, von hier ist er ausgeflogen in die Gemeinden rundum, hat den Bürgermeistern bei einer Tasse Kaffee so manche Neuigkeit aus der Nase gezogen. Kein Bauvorhaben ist ihm entgangen, jede freiwillige Feuerwehr hat er besucht, engagierte Menschen kennengelernt, die nicht im Rampenlicht stehen und in seinen Artikeln doch zu Helden wurden. Micha liebte das Landleben.

Doch auch als Warnemünde-Reporter hat er ab 2017 schnell Anschluss und gute Geschichten gefunden im Ostseebad.

Nun ist Michael Schißler mit nur 60 Jahren gestorben. Viele werden ihn vermissen. Wir werden ihn vermissen.

Von OZ