Im Schlaf an die Ostsee reisen – das war in diesem Sommer für die Passagiere eines Nachtzuges möglich. Der Urlaubsexpress, der zwischen Basel und Binz verkehrte, scheint ein Erfolgsmodell zu sein. Zumindest planen die Anbieter eine Neuauflage der Strecke auch 2022. Wie der Fahrplan aussehen soll, wo der Zug hält und was er kostet.