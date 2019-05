Rostock

Im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen war am Sonnabend eine Babyleiche gefunden worden. Jetzt ist laut Informationen der OSTSEE-ZEITUNG eine 26-jährige Frau festgenommen worden. Sie steht im Verdacht, das Neugeborene am Straßenrand der Mecklenburger Allee abgelegt zu haben.

Die Frau soll aus dem Stadtteil Lichtenhagen kommen und noch bei ihren Eltern wohnen.

Am Sonnabendnachmittag gegen 15 Uhr entdeckte eine Fußgängerin am Straßenrand einen toten Säugling. Nackt, weggeworfen wie Abfall. Nun laufen die Ermittlungen auf Hochtouren: Noch am Sonntag wurde die Babyleiche in der Rostocker Rechtsmedizin obduziert.

Zur Galerie Eine Frau hat am Sonnabend im Stadtteil Lichtenhagen ein lebloses Baby gefunden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen.

Blutspuren an einer Tischtennisplatte

Nach OZ-Informationen war der Säugling erst wenige Stunden alt. Er soll noch die Nabelschnur an sich gehabt haben. Anwohner berichten, bereits am Sonnabend seien Polizisten mit Spürhunden in Lichtenhagen unterwegs gewesen. Wenige Hundert Meter vom Fundort der Babyleiche entdecken die Ermittler Blutspuren an einer Tischtennisplatte.

Wir berichten mehr in Kürze.

RND/jad