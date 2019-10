Nackte Fakten über die Sauna: 5 kuriose Dinge zum Staunen und Schmunzeln

Rostock

Millionen Menschen sind heiß aufs Saunieren. Schon in der Steinzeit war das kollektive Schwitzen angesagt. Heute hat das Wechselspiel aus Hitze und Kälte Fans in aller Welt. Wo man beim Saunagang Brötchen backt und wie man sich mit Handtuch-Gewedel einen Weltmeistertitel sichert – fünf spannende Fakten rund ums Thema Sauna.

Saunieren und regieren

Der Begriff Sauna stammt aus dem Finnischen, bedeutet so viel wie Schwitzstube und ist wohl eines der wenigen finnischen Wörter, die sich international durchgesetzt haben. Regelmäßige Saunabesuche sind für Finnen ein Muss und ein wichtiger Teil ihres Lebensgefühls. Im Heimatland der Sauna dürfen sogar Häftlinge einmal pro Woche saunieren. Selbst im finnischen Parlament gibt es eine Sauna.

Heißes Gewedel

Die heißeste Frau kommt aus Polen: Bei der diesjährigen Aufguss-Weltmeisterschaft ließ Karolina Jarzabek gut hundert Konkurrenten aus elf Nationen hinter sich. Mit ihren Show-Aufgüssen und Handtuch-Gewedel brachte sie Mitbewerber ordentlich ins Schwitzen und konnte am meisten Eindruck bei der Jury schinden.

Mit Hut in die Hitze

Ins Handtuch eingewickelt oder nackt – wie man am besten sauniert, daran scheiden sich die Geister. Gerade in Finnland und Russland wollen viele Aufgussfans auf ein Kleidungsstück nicht verzichten: den Saunahut. Die oftmals skurrilen Filzkappen sollen Haar und Haupt vor zu viel Hitze schützen. Übrigens: Im Gegensatz zu Deutschland ist das komplett textilfreie Schwitzen in Ländern wie Spanien und den USA tabu.

Wirkt Wunder

Mehr als 2300 öffentliche Saunabetriebe gibt es bundesweit und mehr als 26 Millionen Deutsche gehen in ihrer Freizeit mehr oder weniger regelmäßig in die Sauna. Kein Wunder: Die Wellness-Kur stärkt das Immunsystem, reinigt den Körper, senkt nachweislich den Blutdruck, verbessert das Hautbild und entspannt. Trotz der positiven Effekte sollte man es nicht übertreiben: Der Deutsche Saunabund empfiehlt ein- bis zweimal pro Woche in die Sauna zu gehen mit bis zu drei Saunagängen à 10 bis 15 Minuten.

Verrückte Saunen

Die öffentliche Saunalandschaft hat allerhand Skurriles zu bieten. In der Lahn-Dill-Bergland-Therme ( Hessen) zum Beispiel schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe: Während Besucher bei 85 bis 100°C schwitzen, backen direkt neben ihnen Teiglinge in einem Ofen zu goldgelben Brötchen auf. Die größte Sauna der Welt bringt die Besucher im baden-württembergischen Sinsheim zum Schwitzen: Sie steht mit mehr als 160 Quadratmetern im Guinnessbuch der Rekorde. Abgefahren schwitzt man in Italien: In Mailand fährt eine mit Sauna ausgestattete Straßenbahn durch die Stadt. In Schweden fährt die schnellste Bootsauna der Welt mit 30 Stundenkilometern durch die Schärenlandschaft. In Finnland bietet eine Saunagondel zur Hitze herrliche Ausblicke.

