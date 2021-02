Rostock

Auf der Straße wird sie eher selten erkannt, in sozialen Netzwerke ist sie ein Star: Nadine Breaty ist Rostocks erfolgreichste Influencerin. Rund 1,7 Millionen Follower hat sie auf Tiktok. Den Instagram-Kanal der 22-Jährigen, @nadinebreaty, haben mehr als 110.000 User abonniert. Wie tickt die Rostockerin privat? Die OSTSEE-ZEITUNG hat sie getroffen. Nadine Breaty über...

…ihre Follower: „Es ist toll, dass ich so viele Leute erreichen kann.“ Das schmeichle ihr, sei aber kein Grund, sich „als etwas Besseres zu fühlen. Ich bin mir bewusst, dass meine Karriere auch schnell wieder vorbei sein kann.“

…ihr Erfolgsgeheimnis: „Ich habe einen hohen Wiedererkennungswert.“ Das Markenzeichen der Rostockerin sind weiße Strähnen, die ihr Gesicht umspielen. Kein Stylingspleen, sondern Symptom einer Erbkrankheit. „Ich hab Piebaldismus.“ Die Form von Albinismus zeichnet sich bei Nadine Breaty im Haar und auf der Haut ab: Auf ihrem Bein hat sie weiße Flecken.

Für sie war das eigentlich nie der Rede wert. „Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, wo jeder mich so kannte. Da hat’s keinen interessiert.“ Fern der Heimat und online zieht sie damit die Blicke auf sich. „Als Kind war das nicht leicht, sich ständig Sprüche anhören zu müssen.“ Verstecken wollte sie sich nie. Im Gegensatz zu Familienmitgliedern, die auch Pigmentstörungen haben, trägt Nadine Breaty gern kurze Kleider und Hosen, teilt Bilder und Videos davon auf Tiktok und Instagram. „Mir schreiben viele Mütter, deren Töchter Piebaldismus haben und sich durch mich ermutigt fühlen. Das ist schön.“

…ihren Karrierestart als Influencerin: „Ich hatte vorher einen 40-Stunden-Job, mit dem ich nicht glücklich war. Jetzt kann ich mir meine Zeit einteilen und machen, was mich wirklich interessiert.“ Eigentlich habe sie sich mit einem Shop selbstständig machen wollen. „Dann kam Corona.“ In Pandemie-Zeiten steigt die Zahl der Social-Media-Nutzer. Nadine Breaty profitiert davon. Binnen weniger Monate durchbricht sie auf Tiktok die magische Millionen-Follower-Grenze. Da sei die Entscheidung gefallen, beruflich Influencerin zu werden. Mit Erfolg: Inzwischen hat sie ein Management. Marken wie Ahoi-Brause oder Casio werben mit ihr.

…die Reaktionen ihres Umfeldes: „Meine Eltern wissen erst seit einem Jahr, dass ich das machen. Ich hab’s immer geheim gehalten.“ Ihre Familie unterstütze sie. Zu Beginn seien ihre Eltern aber schon skeptisch gewesen. „Es ist eine schwierige Branche.“

…Cybermobbing und Suizidgedanken: „Früher haben mich Hasskommentare sehr runtergezogen.“ 2014 startete Nadine Breaty als 14-Jährige zum Spaß ihren eigenen Instagram-Account. Schnell gewann sie Follower. Und Neider. Gerüchte und bearbeitete Nacktfotos geisterten durchs Netz. „Die Hater haben versucht, systematisch mein Leben zu ruinieren.“ Freundschaften und ihre damalige Beziehung seien zerstört worden, sagt die Rostockerin rückblickend. „Ich bin krank geworden, hatte Depressionen und Borderline.“ Der Druck wurde so groß, dass Nadine Breaty begann, sich zu ritzen. „Ich wollte mich umbringen.“ Sie suchte sich Hilfe, ließ sich in einer Klinik behandeln. Darüber redet sie heute offen. „Die Leute sollen wissen, was sie mit ihren Kommentaren anrichten.“

Ihren Instagram-Account behielt sie trotz allem. Warum? „Diese Leute wollten mich am Boden sehen. Den Gefallen wollte ich ihnen nicht tun.“

…Botschaften: Sie wolle ihre Reichweite nicht nur für Werbung nutzen, sondern Themen ansprechen, die ihr am Herzen liegen. Nadine Breaty übt Kritik am Fleischkonsum, macht sich stark für Frauenrechte. „Das kommt nicht bei jedem gut an. Da muss man mit viel Gegenwind rechnen.“ Es komme vor, dass ihr nach einem Post Abonnenten entfolgen. Ausbremsen lässt sie sich nicht. „Ich wollte immer einen Unterschied machen.“

…ihre Kooperationen: Sie arbeite nur mit Unternehmen zusammen, deren Philosophie sie vertreten könne. Dass anderen Influencern Geld wichtiger sei, als Werte zu vertreten, „ist sehr schade“, sagt Nadine Breaty. „Klar, ich muss auch was verdienen. Schließlich ist es mein Beruf.“ Aber sie wolle sich dennoch nicht von Firmen, die Kinderarbeit oder Umweltzerstörung fördern, für Marketingzwecke einspannen lassen.

…ihren Job-Alltag: Ihre Videos dreht Nadine Breaty in der Regel selbst. Was so leicht aussieht, sei aufwendig. „Manche Tiktoks drehe ich in fünf Minuten, für andere brauch ich 20 Versuche. Dann ist es Stress. Deshalb brauch’ ich manchmal auch drei Tage Pause.“ Das falle nicht leicht. „Tiktok macht süchtig.“ Davon lassen möchte sie nicht. „Es macht wahnsinnig viel Spaß.“

Von Antje Bernstein