Nächster AfD-Ortsbeirat in Rostock vor der Abwahl

Rostock

Das ehrenamtliche Engagement von Heinrich Berkel aus Rostock könnte schneller vorbei sein, als ihm lieb ist. Der Rechtsanwalt wurde von der AfD in den Ortsbeirat Stadtmitte entsandt und steht nun vor der Abwahl. Ihm wird vorgeworfen, im Internet verfassungsfeindliche Parolen geäußert zu haben. Unter anderem sollen auf der Webseite des Strafverteidigers in der Vergangenheit Kommentare wie „Sieg Heil, Dir“ oder „Politiker rangieren knapp unterhalb von Kinderschändern“ zu lesen gewesen sein.

„Mit jemandem, der bewusst und unmissverständlich Nazi-Jargon verwendet und solche Ansichten hat, möchte ich persönlich nicht zusammenarbeiten“, erklärte Ortsbeiratsvorsitzender Andreas Herzog ( SPD) am Mittwoch auf der Sitzung des Gremiums. Dort wurde über einen Abwahlantrag Berkels beraten, den SPD, Linke und Grüne eingebracht haben und der kommende Woche Thema der Bürgerschaft ist.

Anzeige

Anwalt fühlt sich wie vor einem Tribunal

Berkel wehrte sich gegen die Vorwürfe. Die entsprechenden Kommentare hätte er verfasst, als er noch nicht Mitglied im Ortsbeirat war, zudem wären diese Äußerungen aus dem Internet „ausgegraben worden“ und er fühle sich nun wie vor einem Tribunal, ohne genau zu wissen, was man ihm eigentlich vorwerfe. Er würde gern im Ortsbeirat bleiben und sehe nicht, inwiefern die getroffenen Äußerungen seiner Mitarbeit im Gremium schaden.

Weitere OZ+ Artikel

Zudem zweifelte der Strafverteidiger an, ob es rechtlich sauber sei, über die Abwahl abzustimmen. Hatten die Antragsteller doch keine Begründung geliefert, sondern angekündigt, diese auf der Bürgerschaftssitzung mündlich vorzutragen.

„Abwahlorgie beenden“

Christoph Eisfeld ( FDP) sprach sich dafür aus, der Abwahl nicht zuzustimmen, obwohl er sich deutlich von Berkel und dessen Äußerungen distanzierte. „Die Frage ist doch, wie ernst wir das Wählervotum nehmen. Wenn wir die Wünsche der Wähler entwerten, entwerten wir auch die Demokratie als solche“, so Eisfeld. „Die Partei, die das Mandat errungen hat, entscheidet, wen sie entsendet. Das muss uns nicht gefallen, aber wir sollten mit der Abwahlorgie aufhören“, so der FDP-Vertreter.

Er spielte darauf an, dass die Rostocker AfD bereits mehrfach in den Stadtteilgremien nachbesetzen musste. Die Vertreter der Partei in den Ortsbeiräten Evershagen und Toitenwinkel sind bereits von der Bürgerschaft abgewählt worden. Ivan Kormilitsyn, der für die AfD im Ortsbeirat Groß Klein saß, war von sich aus zurückgetreten, nachdem bekannt wurde, dass er im Sommer 2018 eine paramilitärische Ausbildung von Neonazis in der Ukraine absolviert haben soll.

„Es geht bei der Abwahl ja nicht um die AfD oder darum, dass sie kein Mandat haben sollen, sondern nur um diesen Herren und seine Äußerungen“, erklärte Ortsbeiratsmitglied Hannes Möller (Linke). Die Ehrenamtler aus Rostocks Stadtmitte sahen das genauso und stimmten mehrheitlich für den Abwahlantrag, der nun am Mittwoch endgültig entschieden werden soll.

Lesen Sie auch

Von Claudia Labude-Gericke