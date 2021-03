Am Dienstagabend kreiste ein Flugzeug über Rostock und der näheren Umgebung – stundenlang bis weit nach Mitternacht. Viele Bürger riefen bei der Polizei an. Inzwischen ist klar, was dahinter steckt und dass es weitere Flüge geben wird. Aber ist das überhaupt erlaubt? Die OZ hat nachgefragt.