Rostock

Im Rostocker Ortsteil Schmarl ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Großbrand auf dem Gelände eines Recyclinghofes gekommen. Nach bisherigen Angaben der Feuerwehr wurde der Brand kurz nach 23.30 Uhr am Dienstagabend von Anwohnern gemeldet. Berufs- und Freiwillige Feuerwehr rückten kurz darauf mit einem Großaufgebot zum Alba-Schrottplatz in die Werkstraße aus. Schon auf der Anfahrt waren die meterhohen Flammen für die Einsatzkräfte zu erkennen.

Wie Ronny Mönck, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, mitteilte, gerieten rund 350 Tonnen Metallschrott in Brand. Die Feuerwehr hatte über 40 Kameraden im Einsatz, um der enormen Flammen Herr zu werden. Der Brand wurde über eine Drehleiter, vom Boden und wasserseitig bekämpft. Das neue Feuerlöschboot " Albert Wegener" kam dafür zum Einsatz. Über dem Recyclinghof in Schmarl stand eine riesige Rauchsäule, die wegen des starken Windes in Richtung Rostock-Brinckmansdorf geweht wurde. Die Flammen drohten, auf andere Schrotthaufen überzugreifen, doch die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Anwohner melden Geruchsbelästigung

Bewohner aus Brinckmansdorf hatten bereits Geruchsbelästigungen gemeldet. Die Feuerwehr führte mit einem ABC-Erkundungsfahrzeug daraufhin Messungen durch. Anwohner wurden angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Kriminalpolizei ist inzwischen mit der Brandursachenermittlung betraut. In einer ersten Analyse könnte eine Selbstentzündung diesen Großbrand ausgelöst haben. Etwa 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten vier Stunden. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden, Personen wurden nicht.

Stefan Tretropp/RND