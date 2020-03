Nähe durch Nähen: Bentje Lehmann leitet inklusives Projekt in Rostock

Rostock

Die Nähmaschinen im Kursraum des Stadtteil- und Begegnungszentrums (SBZ) in Rostock-Toitenwinkel rattern. Vorsichtig schiebt Viola Repukat den Stoff unter die Nadel. „Ich mache gern aus alten Klamotten etwas Neues oder peppe sie ein bisschen auf“, sagt die 63-Jährige. „Manchmal trenne ich Taschen ab, erneuere die Ärmel oder nähe einen Reißverschluss an.“

Angeleitet wird die Frau von Bentje Lehmann. Seit einem Jahr ist die Modedesignerin mit ihrer mobilen Nähwerkstatt „Näh-e-Werkstatt“ dreimal wöchentlich in Lütten Klein, Toitenwinkel und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt unterwegs, um Menschen unabhängig von Alter, Beruf und Herkunft das Nähen beizubringen. Mit ihrem Transporter voller Materialien macht sie unter anderem Halt beim SBZ. „Ziel ist es aber auch, dass sich die Teilnehmer gegenseitig helfen. Jemand, der schon länger dabei ist, kann die anderen unterstützen“, sagt die Rostockerin.

Aktion Mensch fördert das Projekt

Bei der „Näh-e-Werkstatt“ handelt es sich um ein inklusives Projekt, das für einen Zeitraum von zwei Jahren von der „Aktion Mensch“ unterstützt wird. 48 000 Euro beträgt die Fördersumme, außerdem finanziert sich das Projekt über Spenden. „Die inklusive und barrierefreie Werkstatt bietet Nähbegeisterten mit und ohne Behinderung Raum für Begegnung und Austausch und trägt so zu einer inklusiven Gesellschaft bei. Die Aktion Mensch engagiert sich zudem gemeinsam mit der Stadt Rostock als eine von bundesweit fünf Modellkommunen der Initiative ,Kommune Inklusiv' in zahlreichen Projekten für ein respektvolles und inklusives Zusammenleben in der Hansestadt“, sagt Christina Marx von der Geschäftsleitung der Aktion Mensch.

Weitere Projekte in MV Die „Aktion Mensch“ fördert jeden Monat bis zu 1000 soziale Projekte. Unter anderem wird die Gründung einer inklusiven Musikgruppe der Lebenshilfe Rügen, Stralsund und Umgebung in Garz mit 50 000 Euro gefördert. Dabei entsteht eine integrative Band, die aus Musiklehrern; Hobby-Musikern sowie Musikinteressierten mit und ohne Behinderungen besteht. Jeder Teilnehmer soll auf seine Kosten kommen und von der Bandarbeit persönlich und musikalisch profitieren und wachsen. Bei „ Rostock für dich und mich“ des Jugend-, Sprach- und Begegnungszentrum MV entwickeln Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam inklusive Stadtrundgänge. In einer Ideenwerkstatt zum Projektauftakt begegnen sich Projektteilnehmer und Experten für Migration beziehungsweise Beeinträchtigung. Jugendliche und Erwachsene tauschen sich über ihre Erfahrungen in Bezug auf Begegnungen mit der Stadt Rostock aus. Dabei tauschen sie sich über positive Erlebnisse aber auch Barrieren in der Stadt aus. Das Projekt wird ebenfalls mit rund 50 000 Euro gefördert.

Zu den offenen Treffen können Interessierte ohne Anmeldung und Vorerfahrung vorbeikommen. Angesprochen werden sollen vor allem Menschen, die sich nicht trauen, einen Nähkurs zu besuchen, weil sie eine körperliche Behinderung haben, nicht die finanziellen Mittel oder bei denen die Sprachbarriere zu groß ist. „Jeder bezahlt einen kleinen Obolus, um dieses Projekt auch wertzuschätzen“, sagt Lehmann. „Wir empfehlen drei Euro. Teilnehmer, die die finanziellen Mittel haben, bitte ich, mehr zu geben, wie in einem Solidarprinzip.“

Gemeinschaft wichtig

Viola Repukat geht es weniger um den finanziellen Aspekt als um die Gemeinschaft. „Es ist schön, dass in dieser, oft mit Vorurteilen belasteten Plattenbau-Umgebung, etwas für die Bewohner getan wird“, sagt die Toitenwinklerin, die seit Oktober teilnimmt. „Die Gruppe ist toll, wir albern viel rum und ich lerne viel von Bentje“, sagt sie.

Der soziale Aspekt ist auch der 30-Jährigen wichtig. „Ich glaube, dass Menschen über Kreativität gut und einfacher mit sich und Leuten in Kontakt kommen“, sagt sie. „Man unterhält sich, tauscht Erfahrungen aus und schließt manchmal sogar Freundschaften. Das passiert scheinbar wie von alleine.“

In letzter Zeit sei auch ein elfjähriger Junge dabei, der überlegt, wie er wieder zur Schule gehen kann. „Es ist schön zu sehen, wie er dann mit einer Rentnerin und einem Studenten zusammen eine Handytasche näht und sogar sein eigenes Design dafür erstellt. So funktioniert Inklusion. Für mich sieht es so aus, als ob es den Menschen wirklich gut tut. Das freut mich.“

Nach ihrem Studium und der schulischen Ausbildung im Bereich Modedesign zog die Rostockerin von Berlin zurück in die Heimat. „Ich wurde vom sozialen Träger Gebeg in Lütten Klein gefragt, ob ich die Idee einer Sozialpädagogin von einem Nähtreffen mit begleiten möchte. Als dann die Finanzierung auslief, habe ich überlegt, wie das Projekt weiterlaufen kann“, sagt Lehmann. „Für eine große Modefirma zu arbeiten, kam nicht in Frage.“ So entstand das mobile Nähprojekt.

Genähtes verkaufen

Lehmann freut sich über das Engagement ihrer Schüler. „Manche haben sich in Eigeninitiative eine Nähmaschinen zugelegt und verkaufen ihre Arbeiten auf Flohmärkten, fast schon wie richtige Produzenten und Verkäufer“, erzählt sie. „Gerne würden wir kleinere Aufträge von Firmen oder Institutionen erhalten und umsetzen.“

Die Kurse finden mittwochs von 9.30 bis 12.30 Uhr im Gebeg Lütten Klein ( Stockholmer Straße 1), donnerstags zwischen 17 und 20 Uhr im Atelier (Warnowufer 29-32) und freitags zwischen 10 und 13 Uhr im Stadtteil- und Begegnungszentrum ( Olof-Palme-Straße 26) statt.

