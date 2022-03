Nähmaschinen Großmann in Rostock Schmarl – einzigartig in Mecklenburg-Vorpommern

Rostock-Schmarl

In Rostock-Schmarl befindet sich gleich in der Nähe vom Citti-Park ein ganz besonderes Geschäft – eines, auf das man wirklich nicht alle Tage triff: Ein Fachhandel für Nähmaschinen. Seit 1999 vertreibt das Geschäft in der Hundsburgallee Nähmaschinen, berät Kunden bei der Auswahl des richtigen Modells und bietet Reparaturen direkt vor Ort an. Ein Service, den es mit Nähmaschinen Großmann nur einmal in Mecklenburg-Vorpommern gibt.

„Man sollte auch die Beratungsintensität nicht unterschätzen. Jeder Kunde ist unterschiedlich in dem, was er braucht, was er möchte, was er vielleicht noch gar nicht kennt“, berichtet Christoph Schultz von Nähmaschinen Großmann.

Doch wer sind eigentlich die Kunden? „Das teilt sich auf“, sagt Schultz. „Grundsätzlich haben wir für Industriekunden angefangen“. Zu diesen gehörten unter anderem Änderungsschneidereien, Polsterer, aber auch die JVA, wo die Kleidung für Häftlinge selbst genäht wird.

Aber es kommen auch jene, die das Nähen als Hobby für sich entdeckt haben. „Sehr viele junge Damen haben beispielsweise der Elternzeit damit angefangen“, berichtet Schultz. Es sei allerdings ein teures Hobby, das müsse man fairerweise sagen.

Wegen Corona: 2020 war das beste Jahr

Allerdings sagt Schultz auch, dass der Laden in Schmarl nicht so leicht zu finden sei. „Uns empfehlen uns zwar viele Leute weiter, aber wir sind trotzdem noch sehr unbekannt“, so Schultz. Ein weiteres Problem: Manche Kunden lassen sich vor Ort persönlich beraten, aber bestellen dann oft bei Amazon.

Doch dafür war 2020 war das beste Jahr für „Nähmaschinen Großmann. „Viele haben ihre eigene Maske genäht, als es sie noch nicht in Großmassen gab“, erzählt der Mitarbeiter.

Geöffnet hat Nähmaschinen Großmann von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Am besten vereinbaren Sie einen Termin, weil das Geschäft nicht dauerhaft besetzt ist.

Von Julia Kaiser