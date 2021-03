Rostock/Schwerin

Kateryna Golovina ist glücklich. „Endlich kann ich mein Nagelstudio wieder aufmachen und darf wieder arbeiten“, sagt die Inhaberin eines Nagelstudios in Schwerin. Der zweite Lockdown sei besonders hart gewesen, lange hätte sie nicht mehr ausgehalten. „Ein dritter Lockdown wäre schlimm, ich hoffe, dass das jetzt so bleibt“, sagt sie optimistisch.

Viele Kundinnen hätten sich schon zurückgemeldet und nach Terminen angefragt. „So viele kann ich gar nicht annehmen, es muss viel neu gemacht werden und das kostet Zeit“, sagt die Unternehmerin. „Ende März kann ich wieder Termine vergeben.“ Große Vorbereitungen, so Golovina, habe sie nun nicht erledigen müssen. „Gerade in dieser Branche wird ohnehin viel Wert auf Sauberkeit gelegt“, sagt sie. „Ich werde den Laden noch einmal richtig putzen und dann bin ich bereit.“

Traurige Bilanz nach einer Woche

MV-weit dürfen Kosmetik-, Nagel- und Fußpflegestudios ab dem 8. März wieder öffnen. In Regionen, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz bei 35 oder darunter liegt, war das schon eine Woche früher möglich. Die Nagel- und Kosmetikstudios gehörten daher zu den ersten Geschäften, die in Zeiten des Lockdowns in Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen öffnen durften.

In Rostock freuen sich Kundinnen, sich wieder ihre Nägel verschönern lassen zu können. „Ich habe es sehr vermisst. Es war immer schön, ins Studio zu gehen“, sagt etwa Marlen Riedel. „Zu Hause konnte ich nur feilen.“ Die 73-Jährige hat sich direkt in der ersten Woche einen Termin bei „Manjas Nagelstudio“ in der Wismarschen Straße gebucht. Inhaberin Maja Wegener freut sich, wieder für ihre Kunden da zu sein, zieht nach einer Woche jedoch eine insgesamt traurige Bilanz. „Es kamen 30 bis 40 Prozent weniger Kundinnen als normalerweise“, sagt sie. „Als wir unseren Bestandskunden mitgeteilt haben, dass wir wieder öffnen, waren viele zurückhaltend und wollten erstmal abwarten.“

Kein Geld für schöne Nägel

Zu der Unsicherheit kämen aktuell auch finanzielle Sorgen der Kunden – aufgrund von Kurzarbeit oder Jobverlust haben viele derzeit kein Geld für neue Fingernägel. Bereits nach dem ersten Lockdown habe sie Kunden verloren. „Viele wollten ihre Nägel erstmal so lassen, wie sie sind“, sagt Wegener. Nach und nach habe sich die Situation normalisiert, Kunden wären zurückgekommen – dann kam der zweite Lockdown.

„Die Existenzangst ist nach wie vor groß“, sagt Wegener, die seit 15 Jahren in der Branche arbeitet, seit zehn Jahren ihren eigenen Laden hat. „Ich kann mir auch keinen anderen Job vorstellen - wo soll man sich auch in der aktuellen Zeit groß bewerben?“, fragt die 44-Jährige.

Wenig Verständnis für Maßnahmen

In den vergangenen Woche sei sie auf die Hilfe der Familie angewiesen gewesen, musste Hartz IV beantragen. „Die Ausgaben sind ja trotzdem da - uns Hilfen kommen nicht an“, kritisiert sie. Die Schließung konnte sie nicht nachvollziehen. „Kosmetiker, Tättowierer, Nagelstudios - wir sind alle schon immer sehr auf Hygiene bedacht“, sagt sie. „Es gibt Branchen, die haben keine Maßnahmen getroffen und dürfen geöffnet bleiben.“

Wegener hofft, das sie ihre Kunden schnell zurückgewinnen kann, Termine in ihrem Studio sind auch spontan möglich. „Miete, Materialien, Krankenversicherung müssen bezahlt werden. Und von irgendetwas leben möchte man ja auch“, sagt sie. „Ich hoffe, dass ich nicht doch noch ganz schließen muss.“

Von Katharina Ahlers