Es formierte sich großer Widerstand, als Investor Jens Gienapp 2017 mit der Rostocker Wohnungsbaugesellschaft Wiro im Landschaftsschutzgebiet von Diedrichshagen Wohnungsbau plante.

Nach mehreren Versuchen, Anwohner und Ortsbeirat zu überzeugen, scheiterte das Vorhaben schließlich an der Bürgerschaft. Nun, knapp drei Jahre später, wagt die Wiro einen neuen Vorstoß und prüft den Kauf der Fläche.

„Wir haben einen Prüfantrag und stehen in Kaufverhandlungen“, sagt Dagmar Horning, Pressesprecherin von der Wiro. Mit welchem Hintergrund man den Kauf prüft? „Um die Fläche für die Zukunft zu sichern“, heißt es weiter. Ob man dort Wohnungsbau betreiben möchte? Dazu will die Rostocker Wohnungsgesellschaft nicht klar Stellung beziehen: „Es geht nicht um Bebauung, sondern um mittel- bis langfristige Flächensicherung.“

Neuer Anlauf für alte Pläne?

So weit, so unklar. „Die Wiro ist eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Das ist doch ihr Kerngeschäft“, sagt hingegen Stephan Porst vom Warnemünder Ortsbeirat. Er ist nicht nur Anwohner von Diedrichshagen, sondern trat 2017 auch als Sprecher einer Bürgerinitiative in Erscheinung, die die Wohnbebauung im Landschaftsschutzgebiet zu verhindern versuchte.

Das Gebiet zwischen dem Golfplatz und dem Solarpark im Stolteraer Weg befindet sich in Besitz von Investor Jens Gienapp, der die Ackerfläche vor mehreren Jahren gekauft hat. Der Geschäftsführer von der Immobilienfirma Engel und Völkers Rostock Commercial und Teilhaber weiterer Immobilienfirmen der Region wollte 2017 die 35 Hektar große Fläche gemeinsam mit der Wiro zum Wohngebiet entwickeln.

Bereits 2017 wollte Investor Jens Gienapp mit der Wiro im Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land Wohnungsbau betreiben. Die Bürgerschaft verhinderte damals das Vorhaben Quelle: Arno Zill

34 000 Stimmen gegen die Wohnbebauung

Damals hat die erwähnte Bürgerinitiative mit einer Onlinepetition und Unterschriftensammlung 34 000 Stimmen gegen das Vorhaben vorgebracht. Später wurde durch einen Antrag der Grünen, dem sich die Bürgerschaft mehrheitlich angeschlossen hatte, eine Bebauung ausgeschlossen. „Doch das kann sich ja jederzeit wieder ändern“, merkt Stephan Porst an.

Zwar versprach der damalige Oberbürgermeister Roland Methling damals: „So lange ich OB in dieser Stadt bin, wird es keine Planungen für eine Bebauung im LSG mehr geben.“ Doch sein Nachfolger scheint einer Neuaufnahme der Planungen durchaus positiv gegenüberzustehen.

Vorerst keine Berücksichtigung für den Flächennutzungsplan

Denn Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen selbst hatte das Thema im Rahmen der vergangenen Ortsbeiratssitzung von Warnemünde wieder aufgeworfen. Er machte deutlich, dass er das Vorhaben der Wiro weitsichtig und vernünftig findet. „Für mein Empfinden ist es absolut richtig, das Grundstück zu sichern. Vor 25 Jahren hat eine weitsichtige Stadtverwaltung in Biestow und anderen Gebieten Flächen aufgekauft, einfach um sie zu haben“, sagte Madsen. Diese Einstellung könnte Investor Gienapp zu Gute kommen, schließlich konnte er dieses Landstück bisher nicht gewinnbringend nutzen.

Zwar soll das Areal im Flächennutzungsplan vorerst keine Berücksichtigung finden, dennoch sieht Stephan Porst die Gefahr, dass – sobald solche Landschaftsschutzgebiete einer Wohnungsbaugesellschaft in die Hände fallen würden – dies nur noch eine Frage der Zeit sein könne. Die Erhaltung solcher Landschaftsschutzgebiete für die Stadt sei wichtig – insbesondere für eine Grünzugverbindung vom Land in die Stadt.

Vorhaltung der Fläche für Ausgleichspflanzungen

Über das Landschaftsschutzgebiet Kühlung, das Diedrichshäger Land und das Diedrichshäger Moor hätten Tiere und Pflanzen eine große zusammenhängende Fläche ohne menschliche Störfaktoren, sagt Porst. Darüber hinaus seien Frischluft für das Zentrum und Orte der Ruhe für Mensch und Natur wichtig für Rostock.

Das Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land Bereits 1966 erklärte der Rat des Bezirkes Rostock die Landschaft Kühlung, zu der auch das Diedrichshäger Land gehört, zu einem Landschaftsschutzgebiet. Nach dem Mauerfall hat das regionale Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg-Rostock den Landschaftsraum als ökologisch wertvollen Freiraum ausgewiesen. 2006 wurde die Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet erneuert. Im Diedrichshäger Land sind 14 nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte Arten – so etwa der Eisvogel, Mäusebussard oder der Neuntöter – und 91 besonders geschützte Arten – wie der Maulwurf, die Zwergmaus oder der Sumpfrohrsänger – nach der Roten Liste von MV bekannt.

Eine weitere Möglichkeit für die Sicherung des Areals vonseiten der Wiro könnte die Vorhaltung der Fläche für Ausgleichspflanzungen sein. Auch dies wurde im Ortsbeirat diskutiert und von verschiedenen Seiten befürwortet. Doch auf konkrete Nachfrage bei der Wiro verweist man auch bezüglich dieses Aspektes lediglich auf die „mittel- bis langfristige Flächensicherung“.

10 Millionen Euro für 35 Hektar Land?

Wie die OSTSEE-ZEITUNG aus Bürgerschaftskreisen erfahren hat, soll das 35 Hektar große Areal etwa zehn Millionen Euro kosten. Offiziell ist diese Zahl jedoch nicht bestätigt. Denn sowohl die Wiro als auch Jens Gienapp wollen sich zu laufenden Gesprächen und Verhandlungen nicht im Detail äußern. Jedoch sei laut dem Investor der Verkaufspreis in Höhe von zehn Millionen Euro „völlig aus der Luft gegriffen und entbehrt jeglicher Grundlage.“

Gienapp hatte bereits im Juli zur Situation von Häuslebauern in Rostock seine Meinung kundgetan. Dabei machte er deutlich, dass ihm die Ausweisung von Baugrund zu schwerfällig vorangehe. „Die Nachfrage nach Baugrundstücken wird sich in den nächsten Jahren in Rostock nicht decken lassen. Man reißt es uns aus den Händen“, sagte Gienapp. Ob die geplante langfristige Flächensicherung der Wiro in diesem Fall Abhilfe schafft, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.

Von Moritz Naumann