Nahverkehr, Kurabgabe, Kraftwerks-Aus: Das hat die Rostocker Bürgerschaft beschlossen

Rostock

Vor der Rostocker Stadthalle herrschte am Mittwoch reges Treiben. Nicht nur, weil dort Mitglieder des Bündnisses „Rostock for Future“ für die Abschaltung des Kohlekraftwerkes demonstrierten, die auf der Tagesordnung der Bürgerschaft stand. Weil sich das Gremium trotz Lockdown in Präsenz treffen wollte, hatte Präsidentin Regine Lück (Linke) vor dem Tagen zum Testen gebeten. Eine Pflicht dafür gab es zwar nicht, dennoch nahm ein großer Teil der Anwesenden diese zusätzliche Schutzmaßnahme gern in Anspruch. Schließlich hatten die Abgeordneten wichtige Entscheidungen zu fällen. Hier die Beschlüsse im Überblick:

Rostock setzt auf grüne Fernwärme

Die Hansestadt will so schnell wie möglich aus dem Fernwärmevertrag mit dem Kohlekraftwerk aussteigen. Das hat die Bürgerschaft mehrheitlich beschlossen. Ursprünglich hatten Grüne und Linksfraktion beantragt, den Vertrag zwischen Stadtwerken und dem Kraftwerk Ende 2024 zu kündigen. „Wir können zwar die Abschaltung nicht erzwingen, denn das Kraftwerk gehört uns nicht. Aber wenn wir die Fernwärme auf erneuerbare Energien umstellen und damit die Rentabilität des Kraftwerks verringern, hat das Auswirkungen“, zeigte sich Uwe Flachsmeyer (Grüne) überzeugt.

Mitglieder der Initiative "Rostock for Future" demonstrieren vor der Stadthalle für die Abschaltung des Kohlekraftwerkes. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Das wollte nicht nur Daniel Peters (CDU) nicht glauben – auch Steffen Wandschneider-Kastell (SPD) erklärte: „Fernwärme ist für das Kraftwerk ein Abfallprodukt. Das wird im Zweifel dann in die Luft geblasen und wir haben ab 2024 das Problem, dass die Versorgung des Rostocker Nordwestens nicht mehr garantiert ist und erneut durch fossile Lösungen sichergestellt werden muss“, so der SPD-Chef. Man wolle die Umstellung auf grüne Fernwärme – aber diese müsste bezahlbar bleiben.

Hansestadt unterstützt Seenotretter

Rostock tritt dem von der Evangelischen Kirche initiierten Bündnis „United4Rescue“ bei. Das hat die Bürgerschaft auf Antrag der Linken beschlossen und damit die unterstützende Haltung der Stadt zur Seenotrettung mehrheitlich bekräftigt. Heinrich Prophet (CDU) hatte zuvor kritisiert, dass „jedes neue Schiff die Sogwirkung und das Aufkommen von Flüchtlingen im Mittelmeer erhöht“. Er sah sich als Sprecher „für einen schweigenden Teil der Rostocker Bevölkerung, der diese Meinung teilt“, und wurde dafür von Mitgliedern von Linken, SPD und Grünen hart kritisiert. Ebenfalls beschlossen wurde eine Patenschaft der Hansestadt für das neue Rettungsschiff „Sea-Eye4“, das gerade letztes Wochenende von Rostock aus zu einer Mission ins Mittelmeer gestartet war. Dafür zahlt Rostock an den dahinterstehenden Verein insgesamt 14 000 Euro als Unterstützung. 2023 soll dann über eine Fortführung der Patenschaft diskutiert werden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Straßenbahnnetz wird ausgebaut

Das Straßenbahnnetz der Hansestadt soll ausgebaut werden – mit einem entsprechenden Beschluss hat die Bürgerschaft dafür die nötigen Weichen gestellt. Wie Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) erklärt, stünden in den Jahren bis 2030 Milliarden an Bundesmitteln für den Neu- und Ausbau von Schienennetzen zur Verfügung. Davon soll Rostock einen entscheidenden Teil bekommen – unter anderem für eine Erweiterung der Straßenbahntrasse zwischen dem Zoo und Reutershagen, der die höchste Priorität eingeräumt wird. Die Angebotsoffensive der Rostocker Straßenbahn AG, die unter anderem eine höhere Taktung der Straßenbahnen vorsieht, wurde ungeändert beschlossen.

Warnemünde: Kurabgabe teurer, dafür WCs umsonst

Leidenschaftlich wurde über die Erhöhung der Kurabgabe diskutiert – vor allem von Wolfgang Nitzsche (Linke), dem Ortsbeiratsvorsitzenden von Warnemünde. Der Beitrag – 2,25 Euro pro Person – soll künftig ganzjährig und gleichermaßen in allen vier Rostocker Seebädern erhoben werden. Doch gerade aus den Küstenorten kam Kritik – unter anderem, dass die Gegenleistungen für die Abgabe fehlen würde. Neben der Erhöhung beschloss die Bürgerschaft auch einen entsprechenden Antrag des Ortsbeirates Warnemünde, der besagt, dass die öffentlichen Toiletten in den Seebädern künftig gratis nutzbar sein sollen.

Rostock will kinderfreundlicher werden

Die Hansestadt will offiziell „Kinderfreundliche Kommune“ werden. Ein entsprechender CDU-Antrag wurde am Mittwoch angenommen. In dem Programm, das von Unicef und dem Deutschen Kinderhilfswerk initiiert wurde, erhalten Kommunen Rat und Hilfe, wie sie die Wünsche, Sorgen und vor allem Rechte der kleinsten Bewohner besser einbeziehen und umsetzen können. Die Teilnahme Rostocks sei laut CDU-Chef Daniel Peters nicht nur ein konsequenter Ausbau bereits bestehender guter Initiativen, sondern auch ein „Imagegewinn für die Stadt“. Unter anderem ist geplant, neben einer regelmäßigen Sprechstunde für Kinder in der Verwaltung auch ein eigenes Kinder- und Jugendparlament ins Leben zu rufen. Zudem sollen die Jüngsten bei Spielplatzplanung und sie betreffende Bau- sowie Verkehrsprojekte einbezogen werden. Ob für die Umsetzung auch eine zusätzliche Stelle bei der Stadt geschaffen werden muss, war erst einmal kein Gegenstand des Beschlusses, wurde aber diskutiert.

Diskussion um Bäderschiff „Undine“ hält an

Lange wurde schon im Vorfeld der Bürgerschaftssitzung über die Zukunft der „Undine“ diskutiert. Schon seit Jahren liegt der Rumpf des früheren Bäderschiffes im Stadthafen und rostet vor sich hin. Das Kulturamt hat sich dafür ausgesprochen, die Überreste an Land zu holen und dort zu zeigen. Eine Entscheidung gibt es aber nicht – das Thema wurde vertagt.

Von Claudia Labude-Gericke