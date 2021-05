Naidoo-Konzert in Rostock? Mit Verboten haben wir verdammt schlechte Erfahrungen gemacht

Rostock

Seine Musik ist nicht mein Geschmack, seine Ansichten lehne ich ab. Und dennoch: Xavier-Naidoo-Auftritte in Rostock verbieten zu wollen, ist grundfalsch! So krude seine Thesen und so abwegig seine Behauptungen auch sind: In diesem Land, in unserer Demokratie, darf er sie äußern. Ob es uns gefällt oder nicht. Das Grundgesetz unterscheidet nicht zwischen richtigen und falschen Meinungen. Meinungen müssen nicht korrekt sein, sie müssen nicht gefallen oder wahr sein.

Bestenfalls ist ein Auftrittsverbot (reine) Symbolpolitik, die den Anhängern von Rot-Rot-Grün gefällt, aber an den Sichtweisen von Naidoos Fans rein gar nichts ändert. Schlimmstenfalls aber bedeutet das Verbot einen Dammbruch, den niemand wollen kann. Heute ist es die rot-rot-grüne Mehrheit der Rostocker Bürgerschaft, die entscheidet, dass Naidoos Meinung in der Stadt nicht willkommen ist. Morgen sitzen vielleicht andere Kräfte am politischen Ruder und nehmen dieses „Recht“ ebenfalls für sich in Anspruch. Und wessen Meinung ist dann nicht mehr genehm?

In der jüngeren Geschichte hat gerade Deutschland verdammt schlechte Erfahrungen damit gemacht, über Meinungen und das, was Künstler sagen sollten, zu richten. Genau wie eine Demokratie auch Demonstrationen von Rechten aushalten muss, muss sie auch Auftritt von Künstlern wie Naidoo aushalten. Durch Verbote verschwindet diese unappetitliche Geisteshaltung nicht. Nur durch Argumente kann das gelingen. Wer Verbot wählt, dem sind diese offenbar ausgegangen.

Von Andreas Meyer