Naidoo-Konzert in Rostock? Warum die Stadt diesem Musiker keine Bühne geben sollte

Am 22. August ist in Rostock ein Xavier-Naidoo-Konzert geplant. Vielleicht wird es coronabedingt verschoben – oder darf der Künstler wegen umstrittener Äußerungen gar nicht mehr in der Hansestadt auftreten? Darüber wird am Mittwoch in der Bürgerschaft entschieden. OZ-Redakteur Axel Büssem ist für ein Verbot – trotz der Meinungsfreiheit.