Name für Rostocker Solarfähre über Warnow gesucht: So könnte sie heißen

Rostock-Gehlsdorf

Die Rostocker haben mal wieder Kreativität bewiesen: Zahlreiche Namensvorschläge für die neue Warnow-Fähre wurden eingereicht. Die fünf besten sind jetzt für die Endauswahl nominiert.

Mit „Warnowstromer“ wurde der elektrische Solarantrieb der Fähre aufgegriffen, die von Sommer an vom Stadthafen aus Radfahrer und Fußgänger nach Gehlsdorf bringen soll. Oder übersetzen, was der nächste Name auf Platt bedeutet: „Sett Över“.

Historisch oder pragmatisch?

Der dritte Vorschlag, „Varnowa“, greift den alten slawischen Namen des Flusses auf, den die Fähre queren wird. „Waterkant“ verweist auf den maritimen Charakter der Stadt und eher pragmatisch wäre der Name „Gehlsdorf 2“.

Hier abstimmen: Wie soll die neue Warnow-Fähre in Rostock heißen?

Aus diesen fünf Vorschlägen können die Rostocker nun ihren Favoriten auswählen. Dem Namensschöpfer winkt ein großes Rostock-Lexikon und freie Fahrten in allen Bahnen, Bussen sowie auf der neuen Fähre der RSAG.

Testfahrten ab Juli

Insgesamt fast vier Millionen Euro lässt sich die Hansestadt die neue E-Fähre kosten. Angetrieben wird sie mit Batterien. Die Energie für die Akkus liefern 36 auf dem Dach installierte Solarzellen. Bis 14 Kilometer pro Stunde schafft der Neubau. Kiellegung für den 21 Meter langen Katamaran war erst im September 2020. Im Juli sollen bereits die Testfahrten im Stadthafen starten.

Zuvor aber müssen die Anleger am Kabutzenhof und auch in Gehlsdorf umgebaut werden. Während der Bauarbeiten weicht die bisherige Fähre auf den Neptunkai in Höhe der Straße „An der Kesselschmiede“ aus.

Von Axel Büssem