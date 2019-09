Rostock

Vor 30 Jahren wäre dieses Szenario noch undenkbar gewesen: Eine fremde Macht will sich die holsteinische Insel Fehmarn einverleiben – und ausgerechnet vom ehemaligen Gegner im Kalten Krieg kommt Rettung. Der neue Einsatzstab Deu Marfor mit Sitz in Rostock leitet in diesem Jahr erstmals das Nato-Manöver „Northern Coasts“ (Nördliche Küsten), bei dem nicht nur Fehmarn, sondern auch die dänische Inselwelt vor einem fiktiven Aggressor beschützt wird.

Seit Dienstag sind mehr als 40 Schiffe und 3000 Soldaten aus 18 Ländern im Einsatz. Darunter sind 90 Männer und Frauen aus dem Rostocker Stab, die auf die einzelnen Schiffe verteilt sind – eine erste Bewährungsprobe für die Einheit.

“Nasse Flanke“ Ostsee

„Aus dem maritimen Blickwinkel sprechen wir von der Ostsee als der ‚nassen Flanke‘ unseres Operationsgebietes. Die dortigen Seewege sind von großer Bedeutung für uns und unsere Partner“, sagt Flottillenadmiral Stephan Haisch, der als stellvertretender Kommandeur von Deu Marfor den Manöver-Verband leitet. Noch allerdings von der bisherigen Operationszentrale der Marine in Glücksburg aus, denn die künftige Kommandozentrale (MOC) im Rostocker Marinehauptquartier ist noch im Aufbau. Sie wird erst 2025 vollständig einsatzbereit sein.

Zur Galerie Die holsteinische Insel Fehmarn wird beim Nato-Manöver „Northern Coasts“ von einem fiktiven Gegner bedroht. Aktuell trainieren mehr als 40 Schiffe und 3000 Soldaten für den militärischen Ernstfall.

Das Manöver soll jedoch schon jetzt aufzeigen, was bei Deu Marfor noch verbessert werden kann: „Wir haben nun als Stab erstmalig die Gelegenheit, uns in der Praxis zu beweisen. Ich will sehen, was wir bei Ausbildung, Ausrüstung oder Personal bei Deu Marfor anpassen müssen. Wir könnten unsere Fähigkeiten in kaum einem besseren Umfeld auf die Probe stellen als bei einer Übung dieser Größe“, so Haisch.

Gefährliche Gewässer

Übung „Northern Coasts“ Quelle: Benjamin Barz

Konkret bedeute dies etwa, dass immer erst Minenjagdboote eine Passage „säubern“ müssen, bevor die größeren Schiffe, wie die deutsche Fregatte „Lübeck“, durchfahren können.

Korvette aus Rostock

An der Übung beteiligt ist auch der Rostocker Marinestützpunkt Hohe Düne: Von dort aus stößt die Korvette „ Oldenburg“ zum Verband, dem außerdem weitere Überwasserkriegsschiffe, Einsatzgruppenversorger, Unterstützungseinheiten, Minenjagdboote, ein Uboot, Flugzeuge und Hubschrauber in drei Einsatzgruppen angehören. Eine der Einsatzgruppen steht ebenfalls unter deutschem Kommando: die Task Group für Minenabwehr mit einer Fregatte, zwei Unterstützungsschiffen und 14 Minenabwehrschiffen aus zwölf Ländern, außerdem Minentauchern aus sechs Ländern.

Die beteiligten Soldaten kommen aus den Nato-Staaten sowie aus Finnland und Schweden sowie je ein Beobachter aus Österreich und der Schweiz. Am Dienstag wurden die teilnehmenden Schiffe im Hafen von Kopenhagen erwartet. Am Freitag sollen die Übungen auf hoher See beginnen. „Northern Coasts 2019“ endet am 18. September – voraussichtlich mit der Abwehr des fiktiven Aggressors.

„Absurde Militäraktion“

Der friedenspolitische Sprecher der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Peter Ritter, kritisiert die Übung allerdings scharf: „Zwei Tage nach dem Weltfriedenstag, an dem die Ostsee als das Meer des Friedens dargestellt wurde, findet hier eine gigantische Militäraktion statt. Wie absurd!“

Dabei kann sich Ritter einen Seitenhieb auf den US-Präsidenten nicht verkneifen: „Interessant das Szenario: Da will jemand eine Insel erobern. Ist das womöglich Donald Trump, weil dessen Ambitionen bezüglich Grönland gescheitert sind?“

Mehr zum Thema:

Auf Trolljagd in Trollenhagen: Bundeswehr rüstet in MV auf

Das ist das Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff

Typ IV, Supertrawler, Neptun-Frachter: Diese Schiffe wurden in der DDR gebaut

US-Zerstörer „USS Gravely“ nimmt Kuschelkurs auf Rostock

Von Axel Büssem