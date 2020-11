Rostock-Lichtenhagen war im Sommer 1992 einer der Höhepunkte der ausländerfeindlichen Ausschreitungen in MV. Unter den jungen Leuten, die damals in Rostock randalierten, waren viele, die bereits zu DDR-Zeiten eine rechte Gesinnung an den Tag legten. Ein Blick in die Akten des MfS zeigt, wie groß diese Gefahr schon vor der Wende war.