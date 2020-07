Rostock

In den militärischen Planungen der Nazis nahm Rostock einen besonderen Platz ein. Ziel war es, die Stadt an der Warnow, in der mehrere Flugzeughersteller und andere kriegswichtige Unternehmen ihren Sitz hatten, zum bedeutenden Standort der Rüstungsindustrie auszubauen. Dem damit einhergehenden Bevölkerungs- und Bedeutungszuwachs sollte durch eine Stadterweiterung, verbunden mit der radikalen nationalsozialistischen Umgestaltung, Rechnung getragen werden.

Denn obwohl Schwerin und nicht Rostock Sitz von Gauleitung und Landesregierung war, sollte Rostock wegen seiner Bedeutung zur nationalsozialistischen Musterstadt werden. Bei der Auftragsvergabe für dieses Vorhaben entschied sich die Reichsregierung für Erich zu Putlitz, Architekt und NSDAP-Mitglied.

Anzeige

Beruf des Steinmetzes erlernt

Wer war der Mann, den die neuen Machthaber für würdig hielten, dieses Großprojekt umzusetzen? Zu Putlitz wurde am 1. Februar 1892 in Brahlstorf bei Vellahn (heute Landkreis Ludwigslust-Parchim) geboren. Nach der Schulzeit erlernte er den Beruf eines Steinmetzes und besuchte nach der bestandenen Gesellenprüfung eine Abendschule. Gleichzeitig arbeitete er als Bühnenbildner am Düsseldorfer Schauspielhaus, für dessen Anbau er 1914 auch seinen ersten architektonischen Entwurf vorlegte.

Weitere OZ+ Artikel

Architekt Erich zu Putlitz. Quelle: OZ

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges nahm er in Dresden eine Stelle in einem bekannten Architekturbüro an. In dieser Zeit beteiligte er sich, oft mit Erfolg, an verschiedenen, teilweise international ausgeschriebenen Architekturwettbewerben.

Projekte in Bulgarien umgesetzt

Aufgrund starker Resonanz auf seine Entwürfe, besonders in Bulgarien, ging Putlitz für zwei Jahre nach Sofia und führte dort einige Projekte aus. Nach Deutschland zurückgekehrt, erhielt er eine Anstellung beim Hamburger Büro Klophaus und Schoch. Mit seinem spektakulären Entwurf für den Genfer Völkerbundpalast errang der begabte Baumeister Ende der 1920er-Jahre erstmals große internationale Aufmerksamkeit.

Dabei ließ sich schon damals bei seinen Arbeiten vom neoklassizistischen Stil mit seinem monumentalen Erscheinungsbild, geprägt von mächtigen Säulen, breiten Treppen und rechtwinkligen Grundrissen, inspirieren. Bei seinen Planungen von nationalsozialistischen Staatsbauten, mit denen der zuverlässige Parteigenosse nach 1933 mehrfach betraut wurde, setzte er auch später immer wieder auf diese, von den Nazis als Ausdruck ihres totalen Machtanspruchs bevorzugte Architektur.

Den Ruf, ein Vertreter der neuen deutschen, also nationalsozialistischen Architektur zu sein, erwarb sich Putlitz besonders 1934, mit seiner Teilnahme an einem Wettbewerb für ein Forum in Düsseldorf. Diese Denkmalanlage großen Ausmaßes war dem Früh-Nazi Albert Leo Schlageter gewidmet. Ihn hatten die Franzosen während ihrer Besetzung des Rheinlandes im Jahre 1923 wegen Spionage und Sabotage hingerichtet. Dank solcher vom „nationalsozialistischen Geist“ getragenen Entwürfe machte sich Putlitz bei den Nazi-Größen einen Namen.

Auftrag für Erweiterung von Rostock

So wundert es nicht, dass er 1935 den spektakulären Auftrag der Reichsregierung zur „Stadterweiterung der Seestadt Rostock“ erhielt. Noch im selben Jahr legte er seine Planungen auf den Tisch. Putlitz’ Vorstellungen trugen Rostocks enormem Einwohnerwachstum im Zuge der expandierenden Rüstungsindustrie und seiner Bedeutung als NS-Musterstadt städtebaulich Rechnung.

Er begann, und dies nicht von ungefähr, mit der Erarbeitung eines Architekturmodells für eine gewaltige Sport- und Kongresshalle. Diese war nämlich ein besonders prestigeträchtiges Vorhaben und geeignet, dem Größenwahn der Nationalsozialisten besonderen Ausdruck zu geben.

Lichtspieltheater „Capitol“ in Rostock. Quelle: OZ

Um die nun beginnenden Arbeiten direkt vor Ort leiten zu können, erhielt Putlitz ab September 1935 im damaligen Kämmereigebäude, Neue Wallstraße 7, eine dem Projekt angemessene Geschäftsstelle. Am Rande des Barnstorfer Waldes, so die Aufgabenstellung, sollte auf dem Gelände eines ehemaligen Exerzierplatzes ein nationalsozialistisches Forum entstehen.

Riesiger Versammlungsort geplant

Der Putlitz-Plan sah vor, zunächst zwischen Adolf-Hitler-Straße (heute Kopernikusstraße) und Barnstorfer Wald einen Versammlungsort gewaltigen Ausmaßes zu schaffen. Nach der umfangreichen Planung begannen die Bauarbeiten 1936, die zu bedeutenden Teilen zum Gautag der Nazis 1939 beendet wurden. Direkt an der Hitlerstraße entstand ein Aufmarschplatz für 50 000 Menschen.

Umgeben war dieser von hohen, langgestreckten Wällen, die die großen Tribünen aufnehmen sollte. Beabsichtigt war ebenfalls, auf dem höchsten Punkt dieses Geländes, nahe den Barnstorfer Tannen, eine Halle mit Platz für 20 000 Besucher zu errichten.

Noch während Putlitz sich mit diesem Projekt befasste, erhielt er 1935 den Auftrag, einen Entwurf zur Umgestaltung der Rostocker Altstadt vorzulegen. Den Vorstellungen seiner Auftraggeber folgend, aus Rostock eine NS-Musterstadt zu machen, legte er einen radikalen Vorschlag auf den Tisch. So plante er unter anderem, historische Straßenzüge, darunter die Lange Straße, rücksichtslos zu verbreitern und zu begradigen, Wohnquartiere abzureißen und neue zu errichten.

Heftige Proteste von Bürgern

Doch kaum wurde das Vorhaben bekannt, regte sich bereits heftiger Widerspruch. Vor allem Mecklenburgs Landesdenkmalpfleger Adolf Friedrich Lorenz artikulierte den Protest vieler Bürger. Er warnte nachdrücklich davor, das Gesicht der alten Hansestadt unwiederbringlich zu zerstören. Lorenz, der Sohn eines bekannten Rostocker Fabrikanten, war ab 1924 als Oberbau- und Regierungsrat in Schwerin tätig.

Sein fundiertes Fachwissen, sowohl auf dem Gebiet der städtebaulichen Denkmalpflege als auch auf dem der Bewahrung und Restaurierung von Baudenkmalen, gab seiner Stimme großes Gewicht. Besonders ihm ist es zu verdanken, dass das Vorhaben nicht ausgeführt wurde, mit dem das historische Bild der Stadt seinerzeit großen Schaden genommen hätte.

Während dieses Projekt auf Widerstand stieß, fanden Pläne für eine Erweiterung der Stadt in Richtung Süden bei den Rostockern großen Zuspruch. Gab es an deren Notwendigkeit doch angesichts der weiterhin schnell wachsenden Bevölkerung keinen Zweifel. Denn immerhin lebten nun bereits über 110 000 Menschen in Rostock – und ihre Zahl wuchs ständig.

Generalbebauungsplan entwickelt

Die Blicke der Planer richteten sich deshalb auf das weitgehend unbebaute Areal zwischen Hauptbahnhof und dem Dorf Biestow, begrenzt auch von den Eisenbahnlinien Richtung Berlin und Wismar. Dieses Gelände im Süden Rostocks war angesichts der Zentrumsnähe perfekt geeignet für eine Besiedlung im größeren Maßstab.

Um das dringliche Vorhaben voranzutreiben, nutzten die Verantwortlichen auch die Chance, Erich zu Putlitz, der ja gerade mit der Gestaltung des Aufmarschgeländes befasst war, in die Planungen einzubeziehen. Dieser entwickelte deshalb im Oktober 1936 einen Generalbebauungsplan für Rostock.

Zudem verfasste er ein „Programm zur städtebaulichen Weiterentwicklung der Seestadt Rostock“, in dem er die urbanen Gegebenheiten und die geplante Weiterentwicklung darlegte. Dabei dachte Putlitz, wie er es formulierte, nicht an die Schaffung von städtebaulichen Idyllen, sondern an eine schematische und klare Ausrichtung und Form.

Magistrale vom Goetheplatz aus geplant

Diese Vorstellungen fanden Eingang in das Projekt Rostock-Süd. Ziel war es dabei, das Gebiet vom Goetheplatz aus durch eine Magistrale zu erschließen. Von ihr aus sollten kleinere Straßen in die einzelnen Wohnquartiere führen.

Pläne der Nazis für Rostock-Süd. Quelle: OZ

Vorgesehen war, den neuen Stadtteil als eine Siedlung mit Gartenstadtcharakter zu gestalten. Auf den Reißbrettern entstanden daher mehrgeschossige Häuser in typisch norddeutscher Backsteinbauweise, versehen mit Satteldächern, wie von den Nazis bevorzugt. Ähnliche Bauten wurden seinerzeit auch im Komponisten-Viertel errichtet. Zudem sollten viel Grün und in die Gestaltung einbezogene natürliche Wasserläufe das Gesicht des neuen Stadtteils prägen.

Einfache, zweckmäßige Gebäude

Putlitz folgte damit der Vorgabe „einfache, aber zweckmäßige Gebäude zu schaffen, um unseren Volksgenossen die Verbindung mit der Scholle zurückzugeben“, wie es sinngemäß in der „Kommunalpolitischen Schriftenreihe der Seestadt“ aus dem Jahre 1936 hieß. Doch aus diesem Vorhaben wurde nichts. Mangelnde bauliche Kapazitäten, vor allem aber die intensiven Kriegsvorbereitungen der Nazis und schließlich der Kriegsausbruch selbst, ließen seine Umsetzung nicht mehr zu.

So wurde nur ein geringer Teil der ehrgeizigen Pläne des Architekten Erich zu Putlitz umgesetzt. Mit Ausnahme des Aufmarschgeländes (heute Bereich des Ostseestadions) und einiger Straßen mit Wohnbebauung im Westen (Komponistenviertel) und Norden Rostocks standen sie nur auf dem Papier. Zu den architektonischen Hinterlassenschaften mit Bekanntheitsgrad zählt allerdings das Kino „Capitol“ in der Breiten Straße, ein bis heute beliebtes Filmtheater, und das heutige Musikgymnasium in der Dierkower Gutenbergstraße.

Erich zu Putlitz starb am 28. Januar 1945 in Hamburg.

Von Werner Geske