Neonazi mit Kalaschnikow: Dieser Mann sitzt für die AfD im Rostocker Ortsbeirat

Rostock

Ein Sturmgewehr der Marke Kalaschnikow vor der Brust, breit grinsend – so präsentierte sich ein Rostocker im Sommer 2018 auf einem Foto, das laut dem Recherche-Netzwerk Exif eine para-militärische Ausbildung von Neonazis in der Ukraine zeigt. Der Mann ist Ivan Kormilitsyn, damals Ivan Batkina, und laut Szenekennern fest verankert in der Neonazi-Szene. Seit Dezember gehört er offiziell dem Ortsbeirat des Rostocker Stadtteils Groß Klein an, aufgestellt von der AfD.

Laut Exif hat Ivan Kormilitsyn auch Verbindungen zum rechtsextremen Rostocker „Aktionsblog“, den der Verfassungsschutz im Visier hat. Zudem sei er Mitglied der AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA).

Insider: Rostocker fest verankert in der rechtsextremen Szene

Das sieht auch Oliver Kreuzfeld von der Recherche-Plattform „Endstation Rechts“ so. „ Ivan K. scheint nicht nur bei der JA aktiv zu sein, sondern auch Sympathien für die Kampfsport-Abteilung der Rostocker Kameradschaftsszene und andere rechtsextreme Gruppierungen zu haben.“ Aufgrund der sehr „Flügel"-nahen Positionierung des Rostocker AfD-Kreisverbandes überrasche es kaum, „dass es dort offenbar keine Abgrenzung nach rechtsaußen gibt“.

Nun also macht Kalaschnikow-Mann Kormilitsyn Lokalpolitik für die AfD, soll sich in Groß Klein für Kindergärten oder Senioren einsetzen. Etwa 13 000 Menschen leben im Stadtteil. Uwe Michaelis ( SPD), Chef des Ortsbeirates, kann die Personalie nicht fassen. Er habe auch gerade erst Informationen zu Kormilitsyns Vergangenheit erhalten. „Sowas geht absolut nicht“, sagt Michaelis. „Darüber muss man reden.“ Im Januar sei der AfD-Mann einmal bei einer Sitzung gewesen.

AfD-Landeschef Holm : Verstoß gegen Grundprinzipien der Partei

Die AfD tut sich mit einer Erklärung schwer. Landeschef Leif-Erik Holm reagiert deutlich auf die Neuigkeiten: „Diese Person ist kein Mitglied der AfD und wird es auch nicht werden. Wer mit Kriegswaffen und mit ukrainischen Faschisten posiert, die die russische Minderheit in der Ukraine terrorisieren, verstößt gegen alle Grundprinzipien der AfD.“ Die Junge Alternative habe Kormilitsyn „sofort nach Bekanntwerden dieser Bilder ausgeschlossen“. Die Verantwortung für die Entsendung in den Ortsbeirat trage der AfD-Kreisvorstand Rostock.

Die Rostocker AfD will erst kommende Woche zum Fall reagieren. „Wir nehmen die Anfrage sehr ernst“, sagt der Kreisvorsitzende Volker Litke.

Rostocker reagiert auf Artikel über sich in den sozialen Medien

Dass Ivan Kormilitsyn und Ivan Batkina dieselbe Person ist, daran haben Beobachter keinen Zweifel. Er selbst reagiert in den sozialen Medien auf Berichte zu seinem Militär-Ausflug in die Ukraine. „Ich bin es“, schreibt er kurz nach der Exif-Veröffentlichung. Kritisiert aber wiederum den Inhalt.

Dann kokettiert er mit dem Thema Kalaschnikow: „Angeblich habe ich aus dem Gewehr geschossen, aber niemand konnte das bis heute beweisen.“ Auf Fotos ist Kormilitsyn bei Veranstaltungen von AfD und der JA zu sehen.

Ivan K. hat eine OZ-Anfrage bisher nicht beantwortet. In sozialen Medien macht er sich darüber lustig und sendet „nationalistische Grüße“.

Von Frank Pubantz