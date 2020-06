Neptun-Hotel-Chef: „Am Ende sehen wir die Krise auch als Chance“

Rostock

Die Lichter brennen, die Betten sind gemacht, die Tische gedeckt und das Badewasser im Schwimmbecken ist frisch eingelassen: Nach dreimonatiger Corona-Pause meldet sich das Hotel Neptun in Warnemünde am Freitag wieder zurück. Schon in den frühen Morgenstunden herrscht reges Treiben im gesamten Gebäude – die allerletzten Vorbereitungen werden getroffen. Für die Anreisenden soll schließlich alles perfekt sein. „Wir sind alle unheimlich glücklich, dass es nun endlich wieder losgeht. Ein Hotel ohne seine Gäste ist ein trauriger Anblick“, sagt General Manager Guido Zöllick.

Lichtblicke in Corona-Zeiten

Dennoch habe es in den vergangenen Wochen auch Lichtblicke gegeben, wie er verrät. Zum Beispiel die zahlreichen positiven Reaktionen zu der europaweiten Aktion „Hotels zeigen Herz“. „Viele haben uns angerufen oder sehr berührende Nachrichten geschrieben. Sie empfanden unser Herz als positives Zeichen in einer schweren Zeit und haben teilweise sehr emotional reagiert.“

Obwohl das Hotel im kommenden Jahr bereits sein 50. Bestehen feiert, ist es das erste Mal, dass es zwangsweise schließen musste. „Das hat es hier noch nicht gegeben“, bestätigt Logis Managerin Kerstin Pingel-Scheydt. Seit einem Vierteljahrhundert ist sie bereits Teil des Neptun-Teams. So etwas wie in den letzten Wochen möchte sie nicht noch einmal erleben. Umso erfreulicher, dass gleich am ersten Tag der Wiedereröffnung schon zahlreiche Urlauber eingecheckt haben. „Das war ein emotionaler Moment“, berichtet Zöllick.

Krise ist auch Chance

Wenngleich das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern bereits Mitte Mai schrittweise geöffnet wurde, habe man sich bewusst dazu entschieden, die Türen weiterhin geschlossen zu lassen. „In den letzten Wochen bestand für uns die große Herausforderung, innerhalb unserer DSR Hotel Holding-Unternehmensgruppe die in den einzelnen Bundesländern völlig unterschiedlichen Auflagen nachzuvollziehen und im Rahmen eines Hygiene- und Schutzkonzeptes in unseren Häusern umzusetzen“, erklärt der General Manager.

Hierfür habe man sich fachkundiger Hilfe eines medizinischen Beirates bedient, um einen bestmöglichen Schutz für alle Gäste und Mitarbeiter sicherzustellen. „Die Vorbereitungen brauchten einen zeitlichen Vorlauf“, so Zöllick. „Am Ende sehen wir die Krise auch als Chance und wollen mit unseren Gästen Urlaub neu gestalten – mit schönen neuen Erlebnissen und einer neuen Achtsamkeit. Ich hoffe, dass uns dies gemeinsam gelingt.“

Von Susanne Gidzinski