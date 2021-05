Neptun Werft Rostock: Jeder dritte Schiffbauer verliert seinen Job

Rostock

Sie galt als die Vorzeigewerft in MV – mit vollen Auftragsbüchern über Jahre. Doch die Corona-Krise trifft auch die Neptun Werft in Rostock-Warnemünde mit voller Wucht: Fast jeder dritte Mitarbeiter des traditionsreichen Schiffbau-Betriebes an der Warnow muss nun gehen. Darauf haben sich die Gewerkschaft IG Metall, die Betriebsrat und die Geschäftsführer der Papenburger Meyer-Gruppe verständigt.

Insgesamt sollen 180 Mitarbeiter betroffen sein – sie müssen in eine Transfergesellschaft. Ursprünglich war sogar die Rede davon, fast die Hälfte der noch 600 Stellen abzubauen, sagt Stefan Schad, Verhandlungsführer der IG Metall. Die Meyer-Werft mit Hauptsitz in Papenburg will sich in Rostock nun breiter aufstellen, bewirbt sich laut OZ-Informationen unter anderem um Neubau-Aufträge der Marine.

Spezialist für Flusskreuzfahrer

Die Neptun Werft ist eine der drei Werften der Meyer-Gruppe. Während in Turku und Papenburg die großen Kreuzliner für Aida Cruises, Tui Cruises und auch Costa gebaut werden, ist der Betrieb an der Warnow auf Flusskreuzfahrer spezialisiert. Doch auch dieser Markt ist im Zuge der Corona-Krise eingebrochen: Im März hatten die Rostocker Schiffbauer die beiden vorerst letzten Neubauten an die Reederei Viking River Cruises abgeliefert.

„Nun sind die Auftragsbücher leer“, sagt Meyer-Sprecher Peter Hackmann. Gut 1,4 Millionen Arbeitsstunden wurden vor der Pandemie auf der Neptun Werft pro Jahr geleistet. 2020 waren es nur noch 500 000 Stunden. Gearbeitet wird in den riesigen Hallen an der Warnow „nur“ noch an den Maschinenraum-Modulen für die großen Kreuzliner: Die so genannten „Feru“ werden in Rostock komplett zusammengebaut, dann nach Papenburg oder nach Finnland geschleppt. Auch die neuen Aida-Schiffe werden „made in Rostock“ angetrieben.

Transfergesellschaft für „Freiwillige“

Die Geschäftsführung setzt beim Stellenabbau auf „Freiwilligkeit“: So soll es nach Werft-Angaben neue Altersteilzeitangebote geben, zudem gesonderte Regelungen für Mitarbeiter über 60 Jahren. Sie sollen bis zu 90 Prozent ihres Gehaltes erhalten, wenn sie in die Transfergesellschaft wechseln. Jüngeren Mitarbeitern soll bei der Suche nach neuen Jobs, bei der Existenzgründung oder auch bei Weiterbildungen geholfen werden.

„Ich bedauere diesen Schritt sehr. Um die Zukunft der Neptun Werft und die verbleibenden Arbeitsplätze langfristig zu sichern, ist dieser Schritt leider unausweichlich“, sagte Bernard Meyer, Geschäftsführer und Inhaber der Meyer-Gruppe. Nach Angaben der IG Metall sind alle verbliebenen mehr als 420 Jobs bis mindestens Ende 2022 sicher.

Meyer buhlt um neue Aufträge

In den kommenden Monaten soll die Neptun Werft neu aufgestellt werden: So arbeiten die Rostocker an einem umweltfreundlichen Brennstoffzellen-Antrieb für Flusskreuzfahrer, wollen damit neue Kunden und Aufträge gewinnen.

IG-Metall-Verhandlungsführer Schad spricht zudem davon, dass sich der Rostocker Werft um den Bau neuer Tankschiffe für die Deutsche Marine beworben hat. Zudem sollen die Neptun-Schiffbauer auch im Rennen um den Bau neuer Forschungsschiffe sein. Aus Papenburg heißt es dazu: „Unser Verkauf ist an verschiedenen Themen mit Nachdruck dran.“

Von Andreas Meyer