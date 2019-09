Neptun Werft will wachsen: Bremst Rostock seine Schiffbauer aus?

Rostock

Es läuft gut auf der Neptun Werft. Und das ist Manfred Ossevorth auch anzusehen: Der Chef der Rostocker Traditionswerft ist Gast im Ortsbeirat Groß Klein, soll den Kommunalpolitikern Rede und Antwort stehen – und er ist dabei total entspannt.

Die Auftragsbücher sind voll, die Werft beschäftigt bald – inklusive Zulieferer – fast 2000 Menschen. Und sie hat Großes vor. Schon wieder: Nur ein Jahr nach der Inbetriebnahme der neuen, 60 Meter hohen Werfthalle planen Ossevorth und sein Team bereits den nächsten Riesen-Neubau. Eine weitere Halle. Nur ein Thema sorgt ihn: Die Werft will wachsen, auch flächenmäßig. Aber die Stadt bremst.

Neue Halle für mehr Aufträge?

Zwei große Standbeine hat die Neptun Werft: Jährlich bauen die Rostocker – sie gehören zur Meyer-Gruppe aus Papenburg – sechs Flusskreuzfahrtschiffe. Und sie liefern die Herzstücke für die riesigen Kreuzfahrt-Schiffe, die in Papenburg und Turku zusammengebaut werden: Die kompletten, fertig ausgerüsteten Maschinenraum-Sektionen entstehen an der Warnow.

Auf Kundenwunsch auch mit gigantischen Gas-Tanks für LNG-betriebene Luxusliner wie die „Aidanova“, das Flaggschiff des Rostocker Branchenprimus. „Ferus“ (Floating Engineroom Units) nennen die Schiffbauer diese Module, vier pro Jahr werden in Rostock gebaut. Zuletzt für die „Odyssey of the Seas“.

Betrieb bis 2023 ausgelastet

Bis 2023 ist der Betrieb ausgelastet, sind die Auftragsbücher voll. Allein in diesem Jahr hat Chef Ossevorth mehr als 150 neue Mitarbeiter eingestellt. Tendenz weiter steigend. Und weil die Rostocker auch in Zukunft eine entscheidende Rolle im Netzwerk des erfolgreichsten Kreuzfahrt-Schiffbau-Konzerns der Welt spielen sollen, will die Meyer-Familie nach zuletzt 100 Millionen Euro nun noch mal weitere 70 Millionen Euro in Rostock investieren. In eine dritte große Halle etwa (für 50 Millionen Euro), in ein neues Mitarbeiter-Gebäude (zehn Millionen Euro) und kleinere Verbesserungen. „Unsere Gesellschafter tendieren dazu, die neue Halle wirklich zu bauen“, so Ossevorth vor dem Ortsbeirat. Endgültig entschieden sei aber noch nichts.

„Die dritte Halle würde uns aber helfen, unseren Betrieb zu optimieren.“ Beispielsweise könnte die Endfertigung dann auch in drei Schichten – auch nachts – arbeiten. „Wir würden dann die Anwohner nicht stören“, so Ossevorth. Der Betrieb wolle Abläufe effizienter und schneller machen.

Und ja: Am Ende könnte das auch bedeuten, dass noch mehr Schiffe ihr Herzstück aus Rostock bekommen. „Momentan werden beispielsweise die Rohre für die Schiffe größtenteils in Papenburg gebaut. Wir planen, dass diese Arbeiten künftig in Rostock ausgeführt werden.“

Gefährdet die Stadt das Wachstum?

Ein Thema sorge ihn aber, sagt Ossevorth auf Nachfrage der Ortsbeiratsmitglieder. Die Werft will Flächen von der Stadt kaufen. Insgesamt 45 000 Quadratmeter im Süden des Werftgeländes. „Wir stehen seit Monaten in sehr intensiven Verhandlungen mit der Hansestadt“, sagt Ossevorth.

Die Neptun Werft benötige das Areal – denn: „Wenn wir die neue Halle bauen, haben wir keine Flächenreserven mehr. Wir haben dann auf dem jetzigen Gelände keine Chance, noch weiter zu wachsen. Das geht nur, wenn wir uns erweitern können.“

Dass es mit der Stadt nicht weitergehe – das beunruhige ihn, sagt Ossevorth auf Nachfrage im Stadtteil-Gremium. „Die Familie Meyer investiert sehr langfristig. Sie hat sich zu diesem Standort bekannt. Ich hoffe, Rostock lässt uns nicht im Regen stehen.“

Flächenverkauf könnte zum Politikum werden

Ortsbeiratschef Uwe Michaelis ( SPD) sagte der Werft die Unterstützung „seines“ Gremiums zu: „Wir werden Ihnen helfen. Die Werft hat eine Perspektive in Groß Klein.“ Und: Sie sei ein angenehmer Nachbar. Beschwerden über Lärm etwa, habe es weder im Beirat noch im Ortsamt bisher gegeben.

Die Sache mit den Grundstücken dürfte aber dennoch zu einem Politikum werden: Denn die Stadt will nicht einfach so an Meyer oder die Neptun Werft verkaufen. „Wir prüfen noch die baurechtlichen Nutzungsmöglichkeiten und sind dabei im Verfahren. Das für gewerbliche Zwecke vorgesehene Grundstück muss wegen des erfolgten Einsatzes von Fördermitteln öffentlich ausgeschrieben werden“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Heißt: Neptun könnte Konkurrenz im Wettstreit um die Flächen bekommen – oder aber der Preis steigt enorm.

Werft befasst sich mit Verkehr

Ein großes Thema für die Menschen im Viertel: Wenn die Werft wächst, nimmt auch der Verkehr durch Groß Klein zu? „Ja, aber wir tun etwas dagegen“, sagt der Werft-Chef. Natürlich würden mehr Mitarbeiter auch mehr Verkehr bedeuten. „Einige kommen mit dem Auto. Das ist so.“

Aus Gesprächen mit seinem Team aber wisse er, dass die meisten Beschäftigten auch von außerhalb Rostocks mit der S-Bahn anreisen – und dann auf Busse oder das eigene Rad umsteigen. „Ein guter Nahverkehr hilft uns.“

Und was den Lieferverkehr angeht, da habe Neptun bereits reagiert: In einem neuen Logistikzentrum in Schmarl werden alle „Kleinteile“ – für die Werft sind das Güter bis zehn Tonnen – gesammelt und dann erst zu den Schiffbauern gefahren, wenn sie gebraucht werden. „Früher rollten bis zu 100 Lastwagen pro Tag durch unsere Tore. Oft nur mit zwei, drei Paletten beladen. Heute kommen fünf Lkw. Aber die sind dann auch voll“, erklärt Ossevorth. „Zustände wie noch vor einigen Monaten wird es bei uns nicht mehr geben“, versichert er. Große Teile kämen eh auf dem Seeweg – zum Beispiel ganze Decks, die von Werften in Osteuropa zugeliefert werden.

Von Andreas Meyer