Endlich wieder echte Menschen statt Bildschirm-Meeting: 50 Vertreter aus Wirtschaft, Forschung und Politik trafen sich am Mittwoch auf dem Hof der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock zur Veranstaltung „Nett Wörking“ . Eine der wichtigsten Fragen des Abends: Was sind die Lehren aus der Corona-Krise?