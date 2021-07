Einkaufen in Rostock - Größer und moderner: So soll der Netto-Markt in Dierkow ab Herbst aussehen

Der Netto Marken-Discount in Rostock-Dierkow wird umgebaut und vergrößert. Vor allem moderner soll der Lebensmittelmarkt werden. Was sich dort genau verändert und ab wann der Markt wegen der Sanierung geschlossen bleibt.