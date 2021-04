Netzausfall beim Rostocker Kabelnetzbetreiber Infocity

Rostock

In der Rostocker Innenstadt gab es am Sonnabend einen Netzausfall bei dem Rostocker Kabelnetzbetreiber Infocity. Betroffen seien laut Sprecherin Katrin Luczak insgesamt rund 300 Kabelanschlusskunden – rund 150 davon surfen zusätzlich zum Fernsehen über den Anschluss auch im Netz. Betroffen seien die Bewohner der Bereiche Ferdinandstraße, Am Güterbahnhof, Blücherstraße und Bahnhofstraße. Ursache sei ein Erdkabelschaden durch eine Baustelle vor Ort, so Luczak. Sie rechne damit, dass der Schaden am Montag behoben werde.

Von Stefanie Büssing