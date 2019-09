Nett sein erlaubt: Trainerinnen aus MV geben Tipps für verzweifelte Hundebesitzer

Rostock

Ein kurzes Schnuppern am Autoschlüssel, dann geht es los: Der neunjährige Rüde Maverick stürmt über die Wiese, dem Wald entgegen. Einige Meter hinter ihm folgt sein Frauchen Jana Hildebrandt, die Schleppleine in der Hand.

Auf der Wiese bei Kösterbeck nahe Rostock trainieren die beiden das Mantrailing, also das Finden von Personen. „Wie beim Tatort“, sagt Hundetrainerin Nicola Barke. Allerdings nicht für den Ernstfall, nur als Hobby: Barke ist Mitglied bei den Rosdogs, die sich dem besseren Zusammenleben von Mensch und Hund verschrieben haben.

Ganz eigene Trainingsphilosophie

Der Mantrailing-Kurs ist nur ein Angebot der Rosdogs. Alle vier Mitglieder der Gruppe haben langjährige Erfahrung im Umgang mit Hunden. Nicola Barke (42) und Helene Schlums (29) leiten Hundeschulen, ihre Kollegin Lisa Vonthien (29) betreibt einen Online-Shop für Hundebedarf und Sarah König (34) ist professionelle Dogwalkerin, also Gassi-Geherin. Seit diesem Jahr ist das Quartett zusammen.

Die Unternehmerinnen möchten mit Rosdogs ihre ganz eigene Trainingsphilosophie umsetzen. Mittlerweile gebe es auch im Fernsehen oder im Internet Tipps für den Umgang mit Hunden, aber die unterschiedlichen Meinungen verunsicherten Hundehalter mehr als sie helfen würden. Ihr Ansatz ist deswegen kurz und prägnant: „trainieren statt dominieren“. Anstatt den Hund für falsches Verhalten zu bestrafen, soll er für richtiges Verhalten belohnt werden.

Besitzer sollen Sprache der Tiere lernen

Neben dem klassischen Leckerli sind auch andere Belohnungen möglich: „Manche Hunde lieben das Buddeln in Mauselöchern“, erklärt Vonthien. Ihre Botschaft an die Hundebesitzer sei deshalb: „Du darfst nett sein.“

Statt den Hund durch Kneifen zu maßregeln, sollten die Besitzer die Sprache der Tiere lernen. „In der Hundesprache ist es unhöflich, sich frontal zu begegnen“, erklärt Barke. Teilnehmer ihrer Workshops würden auf Körpersprache und Mimik der Hunde sensibilisiert. Wenn der Hund gähnt, sei dies nicht unbedingt ein Zeichen, dass er müde ist. „Es kann auch ein Stresssymptom sein“, betont Helene Schlums. Auch Schwellungen im Gesicht, aufgerissene Augen und ein vermeintliches „Grinsen“ sind Anzeichen für Überforderung.

Auch der Mensch muss trainiert werden

Nicola Barke ist gelernte Sozialarbeiterin. Jetzt arbeitet sie als Vollzeit-Hundetrainerin. „Das hat auch viel mit Sozialarbeit zu tun“, sagt sie lachend. Nicht nur der Hund müsse trainiert werden, „auch der Mensch muss angeleitet werden“. Hundehalter würden meist erst Kontakt mit ihnen aufnehmen, wenn sie bereits überfordert sind. „Sie sind gestresst, weil sie nur das Negative an ihrem Hund sehen.“

Bei ihrer Arbeit betonen die vier deshalb die positiven Eigenschaften der Hunde. Probleme würden entstehen, wenn Halter und Hund entgegengesetzte Bedürfnisse hätten, erklärt Barke: „Der Mensch will nach der Arbeit im Wald entspannen und der Hund, der acht Stunden in der Wohnung war, will beschäftigt werden.“

Bademäntel für Hunde

Die Rosdogs bieten auch professionelle Unterstützung beim Gassigehen an: Sarah König ist „Dogwalkerin“. Die angehende Hundetrainerin aus Rostock holt zweimal täglich Hunde bei ihren Herrchen und Frauchen ab und unternimmt mit ihnen Spaziergänge in der Natur. Bis zu sechs Vierbeiner betreut sie bei einem Ausflug.

Spielzeug und anderes Zubehör für den Hund steuert Lisa Vonthien bei. In ihrem Online-Shop werden unter anderem Bademäntel für den Hund angeboten. „Das ist kein Luxus“, erklärt sie. Gerade nach Waldspaziergängen sei der Hund oft nass und freue sich über den warmen Mantel. „Für Außenstehenden mag so viel Fürsorge seltsam wirken – gerade auf dem Dorf.“

„Jetzt spinnt sie“

Nicola Barke erinnert sich, wie sie als eine der Ersten ihrem Hund eine Jacke für den Spaziergang angezogen hat. „Da haben die Leute bestimmt gedacht, jetzt spinnt sie“, lacht die junge Frau aus Göldenitz herzlich.

„Für die Zukunft haben wir viele Ideen, aber zunächst ist es wichtig, das Netzwerk zu erweitern“, sagt Helene Schlums. Bei Facebook und Instagram sind die Rosdogs zu finden, die eigene Homepage ist in Arbeit. An der Internationalen Rassehunde-Ausstellung werden sie auch teilnehmen.

Rüde Maverick hat derweil die Vermisste schon nach wenigen Minuten gefunden. Hinter einer Baumgruppe hatte sie sich versteckt. Ganz im Sinne der Rosdogs-Philosophie gibt es zur Belohnung eine Handvoll Leckerlis und ein dickes Lob.

Von Isabella Schwiermann