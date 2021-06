Netzwerken in Rostock: Das sagen Gründer und Investoren beim Digital-Talk der OZ

Rostock

Wie digital der Nordosten bereits ist, was sich in Rostocks Start-up-Szene tut und was Hansa-Investor Rolf Elgeti von Kryptowährungen hält – das haben Besucher und Zuschauer beim OZ-Livetalk am Freitagnachmittag auf dem Hof des Medienhauses und per Livestream als Teil der größten Digitalmesse des Landes, der NØRD, erfahren.

An der frischen Luft, bei sommerlichen Temperaturen und mit kleinen Snacks und Erfrischungsgetränken trafen Gründer auf potenzielle Investoren, Politik auf Wirtschaft und – dank niedriger Inzidenz in Rostock und im Land – echte Menschen auf andere echte Menschen. Wer nicht dabei sein konnte, wurde einfach live dazugeschaltet.

Zufällige Begegnungen bei Präsenzveranstaltungen

So zum Beispiel Holger Schellkopf, Chefredakteur des Digital-Magazins t3n, der auf die Bühne zu OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und Investmentunternehmer Rolf Elgeti geschaltet wurde. Elgeti verriet: „Wir haben bereits in 65 Start-ups investiert oder sie mitgegründet.“ Zuvor müssten aber Tausende geprüft werden.

Dafür seien genau solche Veranstaltungen wie die Netzwerkveranstaltung „Networking & Lunch“ auf dem Innenhof des OZ-Medienhauses richtig. „Präsenzveranstaltungen bringen zufällige Begegnungen mit sich. Das darf man nicht unterschätzen.“ So sei schon so manches Investment zustande gekommen.

Minister: Coworking-Angebote stärken auch den Tourismus

Wie digital MV schon ist und wo im digitalen Leben noch nachgebessert werden kann: Das weiß Sebastian Koller vom Digitalen Innovationszentrum Rostock. Er kam mit dem Digi-Mobil des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung auf den OZ-Hof gefahren. Ins Mobil reingeschaut hat unter anderem Stefan Goletzke, Geschäftsführer und Co-Gründer von Duschkraft, und berichtete, was er dort erlebt hat: „Ich bin mit einer Virtual-Reality-Brille über Rostock geflogen.“

Ganz real gab es im Medienhaus aber auch etwas zu feiern: die Eröffnung des Basislager II. Zur Einweihung des neuen Coworking-Space trafen sich dort die OZ-Geschäftsführer Imke Mentzendorff und Rainer Strunk, Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) und Max Jagusch, Head of Operations, Basislager Coworking GmbH. Minister Christian Pegel hat eine ganz eigene Idee für Orte wie das Basislager: „Mit Coworking-Angeboten, wie dem Basislager Rostock, stärken wir einen klassischen Bereich des Tourismus. Unternehmer, die im Urlaub etwas arbeiten möchten, finden auf diese Weise problemlos ein Büro in Strandnähe und sind zum Mittagessen mit der Familie pünktlich zurück im Hotel.“

Dass im Jahr 2021 digitale Treffen genauso wie der Plausch Auge in Auge zum Alltag gehören, darin waren sich alle einig. Auf dem OZ-Hof zumindest ist am Freitagnachmittag ein Mix aus beidem gelungen.

Von Michaela Krohn