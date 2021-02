Neubau-Boom in Markgrafenheide und Hohe Düne: Das ist geplant

Markgrafenheide

Die Einwohnerzahlen von Markgrafenheide sind rückläufig und laut Wiro gebe es wenig Nachfrage nach Wohnraum in dem Heideort. Der Ortsbeiratsvorsitzende Henry Klützke (Die Linke) sieht die infrastrukturelle Anbindung als Problem. Der Heide-Nachwuchs suche demnach schnell das Weite. Dennoch tut sich was in Rostocks Nordosten.

So befinden sich bereits zwei Wohnprojekte entlang der Warnemünder Straße im Bau. Eines wird vom Chef des Hotels Godewind, Bert Pohling, ein weiteres von Investor Mathias Hermann mit seiner Firma H&T-Wohnimmobilien realisiert. Durch beide Vorhaben sollen so über 40 neue Wohnungen in Markgrafenheide entstehen.

Weiterer Neubau im Heideort

Doch damit nicht genug: Die Firma Artrium Haus GmbH plant nun einen weiteren Neubau entlang der Hauptverkehrsstraße des Ostseebades – auf dem Gelände der ehemaligen Turnhalle. Diesbezügliche Planungen stellten Prokurist Frank Streek und Architekt Andre Kalpke in der letzten Ortsbeiratssitzung vor.

Die ehemalige Turnhalle ist heute eine Ruine und von Wildbewuchs gezeichnet. „Sie gehörte damals zur hiesigen Schule“, sagt Klützke. Zeitweise hat der Karnevalsclub von Markgrafenheide die Räume genutzt. „Doch nachdem der Club ins Heidehaus gezogen ist, hat die Halle ihre Bedeutung verloren“, sagt Klützke.

Neue Bewegungen bei alter Turnhalle?

„Vor etwa elf Jahren gab es dann einen Besitzerwechsel. Es sollte dort ein Kulturprojekt geben. Ateliers und Wohnungen sollten entstehen“, sagt Klützke. Doch daraus wurde nichts. Mit dem Investor gab es anschließend sogar Streit zwischen Ortsbeirat und Investor. Nun kommt jedoch wieder Bewegung auf das Gelände der alten Turnhalle, über die Hausbaufirma Artrium GmbH ein Entgegenkommen auf das bürgerliche Gremium. „Sie hätten uns nach aktuellem Planungsstand noch gar nicht informieren müssen“, sagt Klützke anerkennend.

Doch was ist geplant? Die Turnhalle soll abgerissen werden. Stattdessen ist ein moderner Wohnungsbau mit drei Vollgeschossen und neun Wohneinheiten geplant. „Der Hofcharakter soll erhalten bleiben“, sagt Frank Streek. Es werde Platz für zehn Pkw-Stellplätze geben. Einige Pappel-Bäume auf dem Gelände müssen gefällt werden. Dies soll jedoch direkt wieder ausgeglichen werden. „Wir planen eine vernünftige Bepflanzung“, sagt Streek.

Auf dem Gelände der heute leerstehenden Turnhalle in Markgrafenheide soll bis 2023 ein Haus mit neun Eigentumswohnungen entstehen. Quelle: ARTRIUM HAUS GmbH

Die richtige Zielgruppe?

Pro Etage soll es drei Vierraumwohnungen geben, die jeweils eine Größe von etwa 120 Quadratmetern haben. Dabei soll es sich um Eigentumswohnungen handeln. Eine Ferienwohnungsnutzung sei ausgeschlossen. „Wir wollen uns mit diesem Angebot vor allem an Familien richten“, sagt Streek.

Ortsbeiratsvorsitzender Henry Klützke freut sich zwar über die Pläne, doch stellt die Zielgruppe in Frage: „Ich bin mir nicht sicher, ob junge Familien sich so etwas leisten können.“ Denn die Entwicklungen der letzten Jahre hätten gezeigt, dass Rostocks Norden – das gilt sowohl für Markgrafenheide als auch Warnemünde – vor allem bei älterem Publikum gefragt ist. „Viele suchen an der Ostsee ihren Alterswohnsitz“, sagt Klützke.

Vier Millionen Euro Investitionssumme

Doch darum sorgt sich Streek nicht. „Wenn man bedenkt, dass eine Familie heute bis zu 1400 Euro Miete zahlt, dann kann man doch davon ausgehen, dass sie dieses Geld lieber in Wohneigentum investieren.“

Derzeit werde der Bauantrag vorbereitet. Im Oktober soll dann die Turnhalle abgerissen werden. „Wenn das gut läuft, können wir noch in diesem Jahr die Bodenplatte bauen. Eine Unterkellerung wird es nicht geben“, sagt Streek. Im Jahr 2023 soll das Wohngebäude bezugsfertig sein. „Insgesamt planen wir mit Investitionskosten um die vier Millionen Euro.“

Weiterer Neubau in Hohe Düne?

Doch es bleibt nicht bei diesem einen Projekt des Hausbauunternehmens. Im Kapitän-Hahn-Weg in Hohe Düne plane man derzeit die Errichtung drei weiterer Wohngebäude auf einer Fläche, die laut Bebauungsplan eigentlich für Tiefgaragen vorgesehen ist. „Daher wissen wir noch nicht, ob wir dieses Bauprojekt realisiert bekommen.“ Den Bau der Garagen wolle man man im Unterbau realisieren. „Ich finde die Idee ganz toll. Die geplante Bebauung ist gut an die vorhandenen Pläne angepasst“, sagt Henry Klützke.

In den drei Blöcken sollen 24 Wohnungen mit einer Größe von 54 bis 110 Quadratmetern entstehen. „Die Bebauung soll sich in das vorhandene Ortsbild einfügen“, sagt Streek. Vor allem mit den kleineren Wohnungen wolle man sich an die in Hohe Düne stationierten Marine-Soldaten wenden. „Der Standort wird ständig ausgebaut und viele der Soldaten sind noch ohne Familien“, sagt Streek.

Von Moritz Naumann