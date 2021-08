Rostock

Ist die grüne Wiese die Lösung für (fast) alle Probleme der Rostocker Uni-Medizin? Nach OZ-Informationen gibt es innerhalb des Vorstandes und auch des Aufsichtsrates Überlegungen, eine komplett neue Uni-Klinik am Stadtrand zu bauen. Ein Mega-Neubau für viele Disziplinen, möglicherweise in Schutow.

Hintergrund: Bisher ist die Uni-Medizin auf mehrere Standorte über ganz Rostock verteilt. Das führt zu enormen Zusatzkosten – rund zwölf Millionen Euro pro Jahr. Durch ein neues Zentralklinikum könne perspektivisch Geld gespart werden. Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (SPD) und Vorstandschef Christian Schmidt vielsagend: „In Zusammenarbeit mit der Landesregierung wollen wir ermitteln, wie die bauliche Situation schnellstmöglich verbessert werden kann.“

Kommentar: Eine komplett neue Uniklinik für Rostock: warum das Sinn macht

Viele Standorte, hohe Kosten

Die meisten Einrichtungen und Kliniken der Uni-Medizin haben ihren Sitz im Hansaviertel an der Schillingallee. Neurologie und Psychiatrie sitzen aber in Gehlsdorf. Die Augen- und auch die Hals-Nasen-Ohren-Klinik befinden sich an der Doberaner Straße, die Klinik für Nuklearmedizin am Gertrudenplatz. Auch am Südring und am Trotzenburger Weg haben Einrichtungen ihren Sitz.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits 2015 wurde im Aufsichtsrat erstmals über einen kompletten Neubau beraten, in dem alle Einrichtungen gebündelt werden. Der Chef des Kontrollgremiums, Brodkorb, bestätigt nun, dass neu nachgedacht wird: Eigentlich wollte das Land nach OZ-Informationen noch in diesem Jahrzehnt bis zu 200 Millionen Euro für Modernisierungen an der Schillingallee verbauen. Nun sollen „externe“ Fachleute begutachten, ob es nicht bessere Lösungen gibt – „hin zu einem modernen, zentralisierten Klinikum“.

Ärzte bemängeln „Defizite“

Auch 41 führende Mediziner der Uni-Medizin hatten in einem Brandbrief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) jüngst „infrastrukturelle und organisatorische Defizite“ beklagt. Mit den „Bestandsbauten“ sei das aber kaum zu machen, attestiert beispielsweise Prof. Dr. Oliver Hakenberg, der Direktor der Uni-Urologie. „Die Krankentransporte sind teuer, die Altbauten noch viel mehr. Die müssen saniert werden, sind aber denkmalgeschützt. Das macht es enorm teuer – teurer als einen Neubau. In Greifswald hat das auch funktioniert.“ Dort war in zehn Jahren Bauzeit bis 2012 ein neues Zentralklinikum entstanden.

Zumindest auf dem Rostocker Hauptcampus soll sich die Lage ein wenig durch die schrittweise Eröffnung des neuen Zentralgebäudes (ZMF) entspannen. Der 185-Millionen-Euro-Bau gilt als das größte Bauvorhaben des Landes der vergangenen Jahre. Seit 2016 wird an dem ZMF gebaut.

Neubau mit Partnern?

Gänzlich beheben wird aber auch dieser Neubau die Standort-Sorgen nicht. Deshalb wird intern bereits über eine neue, größere Lösung nachgedacht: Alle Kliniken, alle Einrichtungen an einem neuen Standort. In Schutow wäre Platz, heißt es aus dem Umfeld des Vorstandes.

Die Uni-Klinik an der Schillingallee: Zieht das Krankenhaus hier weg? Quelle: Frank Söllner

Vorbild ist Greifswald, wo schon vor Jahren ein Großteil der Uni an einem Ort gebündelt wurde. Auch in Lübeck und Kiel wurden die Uni-Kliniken in einem Mammutprojekt jeweils in riesigen Neubauten zusammengefasst. Rund eine Milliarde Euro wurden an den beiden Standorten des UKSH (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) investiert. Wie teuer ein Neubau in Rostock wäre, ist komplett offen. 500 Millionen Euro Minimum dürften aber im Raum stehen. In Kiel und Lübeck wurden die Neubauten im PPP-Modell realisiert: Ein privates Unternehmen hat die Kliniken gebaut und vermietet sie nun an das Land.

Von Andreas Meyer