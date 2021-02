Rostock

Noch klafft zwischen der Volkshochschule und dem Hostel in der Lübecker Straße am Rostocker Stadthafen eine große Baulücke, doch schon bald soll sie der Vergangenheit angehören. Denn dort, wo aktuell noch ein großes Schild auf das bevorstehende Neubauprojekt aufmerksam macht, wird in den nächsten Jahren die Stadthafenresidenz errichtet.

32 Wohneinheiten und ein Park

Insgesamt sollen auf dem Grundstück 32 Wohneinheiten entstehen. Das Besondere an dem Bauvorhaben: „Das gesamte Quartier wird im Zuge der Arbeiten zu einem Park umgestaltet“, berichtet Bauherr und Architekt Thomas Jäntsch. So sei es mit dem Inhaber des benachbarten Gebäudes ausgemacht worden. „Wir haben hier eng zusammengearbeitet und ein tolles Projekt auf die Beine gestellt. Das gibt es so in der Hansestadt kein zweites Mal“, ist er sich sicher.

So ähnlich soll die Stadthafenresidenz am Kabutzenhof später aussehen. Lediglich die Fassade wurde noch einmal optimiert. Quelle: Architekturbüro Thomas Jäntsch

Jede Wohnung sei so geplant, dass Schlaf-, Wohn- und Kinderzimmer zur Südseite – direkt mit Blick auf den Park – ausgerichtet sind. Küche und Badezimmer wiederum würden sich auf der zum Wasser und damit zur Straße befindlichen Seite befinden. „Vom Essbereich aus hat man dann stets einen tollen Blick auf die Warnow“, so der Architekt.

Bauausschuss des Ortsbeirats befürwortet Projekt

Die Kosten für das gesamte Bauvorhaben belaufen sich auf knapp 10 Millionen Euro. Eine Investition, die der Bauherr nur allzu gerne tätigt. „Das ist ein ganz besonderer Standort“, betont er. Im Sommer 2022 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Damit das auch klappt, hofft Jäntsch auf Zustimmung aus dem Ortsbeirat KTV und dem Bau- und Planungsausschuss der Bürgerschaft. Und die Chancen stehen gut.

„Wir werden auf jeden Fall eine Empfehlung für das Vorhaben aussprechen“, verrät Andreas Szabó (parteilos), Vorsitzender des Bauausschusses des Ortsbeirates. „Wir haben lange darauf gewartet, dass die Lückenbebauung geschlossen wird. Mit diesem Projekt wird das endlich möglich.“ In der nächsten Sitzung des Ortsbeirates wolle der Ausschuss zudem anregen, ob nicht auch eine Grünbedachung für den Neubau infrage käme.

Zwei Bauabschnitte geplant

Der gesamte Bau der Stadthafenresidenz am Kabutzenhof soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Zunächst sollen die Hausnummern 1a bis 1d errichtet werden. Ein halbes Jahr nach Baustart soll schließlich auch die letzte Lücke in der Hausreihe gefüllt werden. Dann nämlich seien die Hausnummern 1e und 1f dran, berichtet Jäntsch. „Unser Ziel ist es, die Arbeiten so schnell wie möglich voranzubringen.“

Von Susanne Gidzinski