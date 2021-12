Als Schirmherrin engagiert sich die ehemalige Spitzen-Leichtathletin für die geplante Einrichtung in der Nähe von Rostock. „Die letzten Tage in Würde zu verbringen, ist so wichtig“, sagt Grit Breuer-Springstein – auch aus Erfahrung in ihrem eigenen Umfeld. Wann der Bau des Hospiz beginnen soll und wie das Vorhaben finanziert wird.