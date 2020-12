Neue Adresse: Hanse-Jobcenter in Rostock zieht um

Rostock

Die Kartons sind gepackt und die Zeichen stehen auf Umzug: Am heutigen 3. Dezember ist das Hanse-Jobcenter Rostock in die Erich-Schlesinger-Straße 35 in die Südstadt umgezogen. Damit erfüllt sich der langjährige Wunsch der Mitarbeiter, an einem statt wie bisher an zwei Standorten arbeiten zu können. „Ich freue mich, dass wir ab Dezember zentral und gut zu erreichen in unmittelbarer Nähe zum Rostocker Hauptbahnhof für die Menschen in unserer Stadt da sind“, erklärt der Geschäftsführer Frank Junghans.

Auch die rund 280 Mitarbeiter, die ihre Habseligkeiten vom Arbeitsplatz in jeweils drei bis fünf Umzugskartons unterbringen, sind optimistisch: „Was den Umzug angeht, bin ich guter Dinge und ich freue mich auf eine bessere Zusammenarbeit, denn dann sitzen wir alle zusammen in einem Bürogebäude“, berichtet der Sachbearbeiter Tom Engelmann.

Bisher war das Hanse-Jobcenter am Friedrich-Engels-Platz und in der Schweriner Straße, in der Nähe des Holbeinplatzes, zu erreichen.

Umzug seit 2019 in Planung

Am Tag des Umzuges sollen elektronische Akten und moderne Telefonie das Tagesgeschäft sichern. Eine gute Planung sei hier genauso wichtig wie bei einem privaten Umzug, damit alles möglichst reibungslos ablaufen kann. Die Bauarbeiten an der Straße vor der Tür des Hanse-Jobcenters am Friedrich-Engels-Platz stellen eine Herausforderung dar. Die konnte aber in Absprache mit dem Umzugsunternehmen gut gemeistert werden. Der Umzug ist bereits seit 2019 in Planung.

Die Kunden wurden bereits im Vorfeld per Post über informiert und werden auch für zukünftige Termine die Adresse des neuen Standortes auf ihren Einladungen finden. Da die meisten Kundengespräche sowieso in festen Terminen erfolgen, beeinflusst der Umzug selbst die Kunden nicht.

Zudem ziehen nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig um – somit bleibt das Jobcenter währenddessen wie gewohnt erreichbar. Auch nach dem Umzug bleibt die Erreichbarkeit per Telefon und Internet unverändert.

Kontakt: Telefon: 0381-46110 und 0381-4611443 Online: www.jobcenter.digital

Von Jessica Glauser