Rostock

Mit dem Auto die Rostocker Innenstadt zu erreichen – das ist seit Tagen ein echtes Geduldsspiel: Die Hansestadt steht im Stau. Und das auch außerhalb der Stoßzeiten, außerhalb des Berufsverkehrs. Denn die „grüne Welle“ auf den L 22 – Rostocks wichtigster Verkehrsader – gibt es nicht mehr. Auslöser: Die Stadt hat die Ampelschaltung am Holbeinplatz verändert – und das führt nun zu Problemen in nahezu der gesamten Stadt. „Wir werden mit diesem Zustand auch noch einige Jahre leben müssen“, kündigt Heiko Tiburtius, Leiter des Amtes für Verkehrsanlagen, an. Der Auto Club Europa ( ACE) fordert von der Stadt, ihre Mobilitätsplanungen komplett zu überdenken.

Unfallschwerpunkt in der KTV

Eigentlich war die Maßnahme am Holbeinplatz gut gemeint von der Stadt: Denn die Kreuzung zählt zu den gefährlichsten in ganz Rostock. 26 Unfälle zählte die Polizei nach Angaben von Sprecherin Dörte Lembke allein im Jahr 2018 in dem Bereich. „Damit ist der Holbeinplatz ein sogenannter Massenunfallhäufungspunkt.“ Denn von den 26 Unfällen hatten mindestens 15 dieselbe Ursache. „Und 2018 war keine Ausnahme. Die gleichen Probleme haben wir dort bereits seit 2012“, sagt Lembke. Auch Verkehrsplaner Tiburtius bestätigt: „Es gab am Holbeinplatz permanent Konflikte.“

Mehr Sicherheit, aber mehr Stau

Eine Änderung: Für all jene, die aus der Hamburger Straße in die Karl-Marx-Straße abbiegen wollen, gibt es jetzt eine eigene Grünphase. Bisher mussten die Fahrzeuge bei Grün Fußgänger und Radler passieren lassen – weil die Rechtsabbieger zeitgleich mit dem Verkehr in Richtung Stadthafen „grün“ hatten. Auch die Abbiegephasen von der Lübecker Straße in die Marx-Straße sowie von der Lübecker in die Schweriner Straße wurden verändert. „Wir haben darauf geachtet, dass sich Autos, Fußgänger, Radler und die Straßenbahn möglichst nicht in die Quere kommen“, so Tiburtius. So will die Stadt kritische Situationen und Unfälle vermeiden. Die negative Folge: Die einzelnen Grün-Phasen mussten verkürzt werden. „Dadurch kommt es natürlich zu einem Rückstau – bis zum Werftdreieck, zu Spitzenzeiten sogar bis runter zum Warnowufer“, sagt der Amtsleiter. Und das wiederum führt dazu, dass es mit der „grünen Welle“ entlang der gesamten L 22 vorbei ist. Erschwerend komme momentan die Sperrung der Parkstraße hinzu. Dadurch sei auf der Hamburger Straße noch mehr Verkehr unterwegs.

Entlastung erst in sechs Jahren?

Die noch schlechtere Nachricht: „Wir alle werden mit diesem Zustand vorerst leben müssen“, kündigt Tiburtius an. Denn mit einer Entspannung rechnet er erst in einigen Jahren: „Wenn am Werftdreieck gebaut wird, werden wir den Verkehr in dem gesamten Bereich neu regeln.“ Die Abbiegespur von der Hamburger Straße in die Max-Eyth-Straße etwa wird entfallen. Dafür wird es neue Spuren am Werftdreieck selbst geben. „Das wird Entlastung bringen“, so Tiburtius. „Wir werden neue Verkehrsbeziehung aufbauen – damit der Knoten Holbeinplatz nicht mehr permanent überlastet ist.“ Bis zu 40 000 Fahrzeuge pro Tag sind dort unterwegs. Allerdings hatte die stadteigene Wohnungsgesellschaft Wiro gerade erst angekündigt, frühestens 2025 die ersten Bauten am Werftdreieck einweihen zu wollen. Bis dahin wird Rostock auch auf Entlastung warten.

Kritik vom Auto Club Europa

Prompt hagelt es Kritik an der Stadt. Die Industrie- und Handelskammer ( IHK) allerdings äußert sich vorsichtig: „Grundsätzlich ist die IHK zu Rostock für die Beibehaltung der ,grünen Welle’, um den Verkehr im Innenstadtbereich flüssig zu halten. Wir vermögen allerdings derzeit nicht zu beurteilen, ob es nicht andere geeignete Maßnahmen gibt, um eine vermeintliche Unfallhäufung am Holbeinplatz zu reduzieren“, so Hauptgeschäftsführer Jens Rademacher.

Der Auto Club Europa ( ACE) hingegen wird deutlicher – und wirft der Stadt generelle Versäumnisse bei der Verkehrsplanung vor: „Die ,grüne Welle’ gibt es doch eigentlich schon seit Jahren nicht mehr in Rostock. Und das war ja offenbar gewollt“, so ACE-Rostock-Chef Raik Schröder. „Wir können mit der Verkehrslage nicht zufrieden sein. Wenn Autos im Stau stehen, kostet das die Betroffenen Zeit und im schlimmsten Fall Geld. Und es produziert unnötig Abgase.“ Er wirft der Stadtverwaltung vor, bei Bauarbeiten schlecht zu koordinieren: „Die Ampel-Umstellung am Holbeinplatz und die gleichzeitige Sperrung der Parkstraße – das konnte nur im Chaos enden.“

Und: Der ACE kritisiert, dass die Verantwortlichen um Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) allein auf Rad- und Nahverkehr setzen würden, den Straßenverkehr aber vernachlässigen. „An der Satower Straße etwa müsste dringend etwas passieren.“ Schröder macht sich daher für eine „Süd-Verbindung“ stark – eine Tangente von der Satower Straße bis zur Nobelstraße. „Das Umland wächst, mehr und mehr Menschen pendeln in die Stadt.“ Das könne Rostock nicht ignorieren. Auch eine Verbindung vom Mühlendamm über die Warnow bis zum Südring, wie sie seit Jahren geplant ist, müsse kommen: „Wir brauchen Entlastung.“ Mit öffentlichen Verkehrsmitteln allein sei es nicht getan. „Dafür ist für viele Pendler die Anbindung in ihren Dörfern und Orten zu schlecht.“

Andreas Meyer