Rostock

Auf diese Nachricht haben viele Rostocker lange gewartet: Im Iga-Park wird in diesem Jahr ein neuer Wasserpark eröffnen. Geht es nach den Machern vom Unternehmen Supremesurf, sollen bereits im Mai in der Nähe des Traditionsschiffes die ersten Abenteuerlustigen über die Warnow flitzen. „Wir planen eine Anlage, auf der man an einer Zugleine Wasserski oder Wakeboard fahren oder sich ein Sup-Board für eigene Touren ausleihen kann“, sagt Lars Pastoor, der zu den Initiatoren gehört.

Wer sich das nicht traut, müsse aber nicht an Land bleiben. „Zusätzlich soll es noch so eine Art riesigen Hüpfburg-Parcours im Wasser geben“, macht der Unternehmer neugierig. Zweieinhalb Jahre seien seit der ersten Idee vergangen. „Das Genehmigungsverfahren war eine Herausforderung, weil es sich um eine Bundeswasserstraße handelt“, erklärt Pastoor.

Anzeige

Attraktive Angebote für Einheimische und Touristen

Ziel sei es, ein attraktives Angebot für Einheimische und Touristen zu schaffen, um den Iga-Park zu beleben. „Darum haben wir schließlich jahrelang gekämpft. Die Öffnung und der Wegfall des Eintritts waren ein guter Anfang – seitdem ist der Park schon ein beliebter Treffpunkt und viel mehr genutzt als früher“, freut sich Geschäftsführer Matthias Horn.

Mit einer Gruppe von lokalen Machern wolle er nun auch daran arbeiten, das ehemalige Gartenschaugelände mit neuen Angeboten für möglichst viele Zielgruppen attraktiv zu gestalten. „Derzeit sanieren wir noch die Pier. Wenn die fertig ist, soll es dort auch noch Gastronomie geben. Und wir hoffen, dass die Blaue Flotte nach dem Test im letzten Jahr dann wieder regelmäßig im Park anlegt. Doch auch dafür braucht es mehr Nutzer“, blickt Horn voraus.

Gastronom träumt von Übernachtungsangebot

Gastronom Carsten Loll hat schon im letzten Jahr den Sprung in den Iga-Park gewagt und das alte Mecklenburger Hallenhaus übernommen. Doch dann kam Corona und damit der Lockdown. „Ich bin trotzdem zufrieden. Die Menschen aus den umliegenden Stadtteilen haben sich sehr gefreut und vor allem den Biergarten rege genutzt“, bilanziert er. Der sei auch in diesem Jahr wieder von Mai bis Oktober geöffnet, das „Warnowhuus“ an sich aber ganzjährig immer mittwochs bis sonntags.

Der Biergarten an Carsten Lolls neuer Gastronomie „Warnowhuus“ soll im Mai wieder öffnen. Quelle: OVE ARSCHOLL

„Dennoch fehlt vor Ort die Laufkundschaft, die wir beispielsweise im Rostocker Stadthafen haben“, sagt Loll. Deshalb träumt er davon, seinen Standort um eine kleine Tinyhouse-Siedlung – also mehrere kleine Hütten – zu erweitern. „Diese Komplettlösung ist vor allem für all jene interessant, die bei uns feiern und dann gern vor Ort schlafen wollen. Denn die Infrastruktur ist gerade abends nicht so ausgebaut, dass man gut wieder heim kommt“, so Loll.

Auch eine Fasssauna mit Blick auf die Warnow könne er sich vor Ort vorstellen. „Das Gute ist, dass ich mein Kerngeschäft habe und an diesem Standort auch damit leben kann, wenn er noch etwas Zeit zur Entwicklung braucht“, so der Unternehmer. Dennoch sei auch er froh, wenn die Einschränkungen durch die Corona-Krise bald ein Ende haben.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

50 Veranstaltungen im Jahresplan

Darauf hofft auch Rimbert Schickling, der Veranstaltungsleiter des Iga-Parks. Denn der Kalender ist voll. „Wir haben 50 Events geplant – vom Konzert über Kabarett, Lesungen oder Sport. Diese Zahl ist neuer Rekord“, sagt er. Los gehen soll es eigentlich schon am 1. Mai mit einem Auftritt des Komikers Markus Krebs, bevor der Mau-Club etliche Konzerte im Park veranstaltet. Außerdem hätten beispielsweise noch Sarah Connor, Matthias Schweighöfer Roland Kaiser, die Band Broilers sowie mit Katie Melua sogar ein internationaler Star ihr Kommen angekündigt.

Lesen Sie mehr: Rostock: Open Air mit Michael Schulte, Mia & weiteren Stars im Iga-Park geplant

„Aber allein für Wincent Weiss haben wir schon Hunderte Plakate mit fünf verschiedenen Terminen“, macht Schickling auf die aktuellen Probleme aufmerksam. Denn bis jetzt ist unklar, ob und, wenn ja, in welcher Größe das Programm stattfinden kann. „Derzeit haben wir eine Erlaubnis für Veranstaltungen mit 1000 Leuten auf dem Gelände, aber da sind Sicherheitskräfte, die Künstler, Zuhörer und auch alle Mitarbeiter inbegriffen“, sagt er.

„Die Zeiten sind nicht leicht, aber aufgeben ist keine Option und Angst kein guter Ratgeber“, sagt Matthias Horn. „Wir sind froh, dass der Aufsichtsrat uns dabei so unterstützt“, erklärt er in Richtung dessen Vorsitzenden Chris Günther. Weil alle derzeit so gut an einem Strang ziehen, gibt Horn auch gleich die Richtung vor: „Wir wollen zum größten und modernsten Veranstaltungsort in ganz MV werden“, sagt er ganz unbescheiden.

Handy-Apps erleichtern Konzertbesuch

Dafür würden auch schon in diesem Jahr weitere Weichen gestellt: „Ab dem Sommer soll es im Park freies WLAN geben“, kündigt Horn an. Zudem plant das Team zwei Handy-Apps. „Einmal nutzen wir ein bestehendes Angebot, bei dem sich Konzertbesucher über das Scannen eines QR-Codes mit ihren Daten registrieren können. Damit entfällt die Zettelwirtschaft, die durch Corona notwendig wurde“, sagt Rimbert Schickling. Natürlich gebe es aber weiter auch eine handyfreie Lösung, sodass niemand draußen bleiben müsse.

Neue Zeiten und Platz für Kunst Seit zwei Jahren ist der Iga-Park ohne Eintritt geöffnet, auch für Hundebesitzer und Radfahrer. Und die Erfahrungen seien gut, bilanziert Geschäftsführer Matthias Horn. Dennoch wolle man jetzt den Wünschen vieler Besucher Rechnung tragen und die Öffnungszeiten um eine Stunde nach vorn verlagern: Ab April stehen die Tore von 8 bis 22 Uhr auf. Bis dahin ist immer zwischen 8 und 17 Uhr geöffnet. Um Spaziergänge durch den Park noch attraktiver zu machen, würden Künstler gesucht, die das Gelände als Ausstellungsfläche nutzen wollen. Wer sich vorstellen könnte, seine Werke öffentlich zu zeigen, kann sich per Mail bei Henrike Hübner aus der Marketingabteilung des Parks melden: henrike.huebner@iga2003.de

Bei größeren Konzerten mit fünfstelligen Besucherzahlen soll künftig schon im Vorfeld ein Rundum-Sorglos-Service geboten werden. „Über eine App, die dem Besucher nach aktueller Verkehrslage den kürzesten Weg zum Gelände und die freien Parkplätze anzeigt“, erklärt der Veranstaltungsleiter.

Das könnte auch von Nutzen sein, wenn der Park bei der Bundesgartenschau 2025 zum Außenstandort wird. „Aber alles, was wir jetzt planen, machen wir nicht für die Buga, sondern für die Leute vor Ort – und für die Zukunft des Parks“, sagt Matthias Horn.

Von Claudia Labude-Gericke