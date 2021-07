Bad Doberan

„bEND“ ist neu und rockig. Aus eigener Feder stammen die Songs der sechs Musiker aus der Region. Am 1. August ab 14 Uhr wird „bEND“ ihr erstes Konzert im Garten des Stadt- und Bädermuseums geben, im Rahmen der Bad Doberaner Sommerkonzerte. Der Eintritt ist frei.

2018 stieß der Doberaner Tilo Wohlatz im Internet auf Songs von Alessandro Monardo, der schon lange den Wunsch hegte, gemeinsam mit anderen Musikern eine Band zu gründen.

Alessandro Monardo (l.) und Tilo Wohlatz aus Bad Doberan sind Gründer von „bEND“. Quelle: Sabine Hügelland

„Voll funktionsfähig, komplett in der Besetzung, waren wir ein Jahr später“, so Tilo Wohlatz. Er wollte schon lange Musik machen, doch erst jetzt schien die Zeit dafür reif. Lange spielt der 57-Jährige seine E-Gitarre jedoch noch nicht. Wohlatz stammt ursprünglich von Rügen und kam 1998 nach Bad Doberan. In Wismar ist er als Supportmitarbeiter in der Softwarebranche tätig.

Seine Söhne Markus (Synthesizer) und Stefan Wohlatz (Bass) machten einige Zeit mit. Wegen ihres Studiums mussten sie jedoch wieder aussteigen. So fehlten immer wieder Instrumente wie Bass. Den übernahm bald Till Schwake, der in Rostock studiert. Mittlerweile gehört Markus an den Synthesizern wieder zur „bEND“.

Zwei erfahrene Musiker mit dabei

Auf der Suche nach einem Schlagzeuger fand sich der 72-jährige Horst Jachow, der viel Erfahrung aus anderen Bands mitbringt. Sein früherer 67-jähriger Bandkollege Jörg Zeuner (Keyboard) ist nun auch dabei. Die „bEND“- Mitglieder fanden schnell ihren eigenen musikalischen Stil. Bereits 2020 nahmen sie im Tonstudio Rostock drei ihrer besten Songs auf.

Alessandro Monardo spielt Gitarre und ist Sänger bei „bEND“. Der 46-Jährige fing mit 15 Jahren an zu spielen. Er stammt aus der Nähe von Köln, Gummersbach, und zog vor zehn Jahren in die Münsterstadt. Monardo arbeitet in Doberan als Psychotherapeut für Kinder- und Jugendliche.

Seine Texte sind oft sehr nachdenklich machend. Es gibt Themen, die bewegen ihn derart, dass daraus ein nachhaltiger Text wird. Wie 2018 der Anschlag in den USA und die darauf folgenden Massenproteste gegen Waffenbesitz. Es wurde stückweit ein satirischer Song. „Unsere Musik ist rockig, melodisch, abseits vom Mainstream“, sagt Monardo.

Wer neugierig geworden ist, kann auf der Homepage reinhören. Und wird sich wundern, denn nach Kurzzeitmusikern hört es sich nicht an und ist wohl der tief sitzenden Leidenschaft, unbedingt Musik machen zu wollen, zu verdanken. „Es macht einfach Spaß“, so Tilo Wohlatz.

Die Musiker suchen nach Auftrittsmöglichkeiten

„Uns ist es jetzt wichtig, dass Leute zu uns kommen, die uns hören wollen und wir bekannter werden“, sagt Tilo Wohlatz. Denn auch, wenn die Musiker aus Passion spielen, so möchten sie nicht im dunklen Kämmerlein versauern. „Wir sind heiß drauf, was zu machen“, sagt er. „Uns ist beim Auftreten jedoch auch das Umfeld wichtig“. Natur wie im Museumsgarten, Open Air, das wäre was. „Wir wollen Live spielen“, macht er klar.

Lange Suche nach dem Namen

Der Name entstand einem „plötzlicher Einfall inmitten einer immer länger werdenden Namensfindung“, sagt Tilo Wohlatz. „Wir waren bis Frühjahr 2019 namenlos und brauchten einen Bandnamen für unseren ersten Auftritt im Kamp-Theater“, sagt er. „Wollten uns aber nicht direkt Band nennen. Denn es gab schon mal The Band, die aus dem berühmten Musikfilm.“ Sie suchten einen kurzen, einprägsamen Namen. „Der in dieser Schreibweise auch für Wortspiele geeignet ist; beim Gitarre spielen wird auch gebendet – das Saiten-Ziehen“, erklärt Wohlatz.

Im Mai 2019 stand die Band schon einmal im Kamp-Theater im Rahmen des von Bad Penny unterstützten Projektes „Jugend rockt!“ auf der Bühne. „Das war unser allererster Auftritt und auch noch in Doberan“, erinnert er sich gern zurück.

Eigentlich wollte „bEND“ dann so richtig durchstarten, doch daraus wurde wegen Corona in den vergangenen 18 Monaten nichts. „In dieser Zeit hatte „bEND“ einige Auftritte bei Live-Streamings, unter anderem auf dem Traditionsschiff in Rostock. Erstmals wieder vor echtem Publikum konnten wir vor Kurzem bei der Fête de la Musique in Rostock spielen“, sagt Tilo Wohlatz.

Geprobt wird in Rostock

Geprobt wird ein- bis zweimal die Woche in Rostock. „Durch einen glücklichen Zufall konnten wir mit einer anderen Band die Probenräume tauschen. Jetzt haben wir etwas mehr Platz und einen Raum für uns allein“, sagt Tilo Wohlatz. Nun wollen die sechs Musiker raus an die Luft und spielen. Festivals, das wäre der große Wunsch von Tilo, Alessandro, Horst, Jörg, Markus und Till, die auf ihrer Website und auf Facebook zu finden sind.

Von Sabine Hügelland