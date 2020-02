Neue Betrugsmasche: Falsche Dachdecker zocken Seniorin in Rostock ab

Rostock

Neue Betrugsmasche in Rostock: Am Donnerstagmittag haben zwei Unbekannte bei einer 80-jährigen Rostockerin im Stadtteil Reutershagen geklingelt und gaben sich als Dachdecker aus, die Sturmschäden begutachten wollten. Doch anstatt sich dem Dach zu widmen, nahmen sich die beiden Männer lieber die Räume des Hauses unter die Lupe. Im Nachgang entdeckte die Rostockerin, dass mehrere tausend Euro in einem Wertgelass entwendet wurden.

