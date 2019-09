Rostock

Weil die Buhnen im Bereich Graal-Müritz Ostseecamp und Markgrafenheide stark in die Jahre gekommen sind, hat das Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) beschlossen, einen Ersatzneubau vorzunehmen. „Das ist dringend notwendig, da das Holz bereits morsch ist“, sagt Lars Tiepolt, Leiter der Dezernatsgruppe Küste. Die Witterung und ein Schädling sollen den alten Buhnen zugesetzt haben.

Maßnahme noch in Planung

Begonnen werde dann in Graal-Müritz, wo insgesamt 21 Buhnen gezogen und anschließend 33 an der gleichen Stelle neu gebaut werden sollen. Als Ausgleich werden westlich angrenzend an den Baubereich 13 weitere Reihen gezogen (bis kurz vor Rosenort), was wiederum eine Entwicklung des Küstenabschnitts zulasse.

„Wir beabsichtigen, die Buhnen etwas enger zu bauen, als es zurzeit der Fall ist“, berichtet Tiepolt. Er ist für die Planung der Maßnahme zuständig und verrät, dass diese aktuell noch andauert. Das Projekt wird gemeinsam mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der Gemeinde Graal-Müritz umgesetzt, was einiger Absprachen bedürfe. „Wir vom Stalu MM sind allein für den Küstenschutz zuständig.“ Die Gemeinde hingegen habe eher den wirtschaftlichen und touristischen Nutzen im Blick. Die Umsetzung sei derzeit für Oktober 2020 bis März 2021 angedacht.

Im darauffolgenden Jahr werde der Ersatzneubau von insgesamt fünf weiteren Buhnen in Graal-Müritz und das Ziehen der restlichen Buhnen zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz stattfinden. „Wir gehen davon aus, dass wir hier frühestens im Oktober 2021 beginnen können“, so der Leiter der Dezernatsgruppe Küste.

FSC-zertifiziertes Tropenholz

Während die alten Buhnen aus Kiefernholz bestehen, werde in Zukunft ausschließlich FSC-zertifiziertes Tropenholz verwendet. „Durch Kiefernholz frisst sich der Schiffsbohrwurm wie durch Butter. Daher brauchen wir eine Alternative, die dem Schädling standhält“, sagt Tiepolt. Das FSC-zertifizierte Tropenholz sei hingegen deutlich härter und könne von den Würmern nicht durchbohrt werden. „In Europa haben wir kein Holz, das hart genug ist und zu diesem Zweck verwendet werden kann“, erklärt Tiepolt weiter.

Wie teuer das gesamte Projekt sein wird, kann Tiepolt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Dies müsse in Zusammenarbeit mit den Beteiligten und der entsprechenden Baufirma ermittelt werden. „Wir wissen aber, was allein eine Buhnenreihe im Durchschnitt kostet“, bestätigt er. Rund 100 000 Euro seien dafür fällig.

Wozu eigentlich Buhnen ?

Buhnen dienen hauptsächlich dem Küstenschutz. Die im Meeresboden versenkten Holz- oder in manchen Fällen auch Betonpfähle bewirken, dass Wasserwellen gebrochen und Strömungen parallel zum Strand abgeschwächt und somit von der Küste ferngehalten werden. In der Regel ragen Buhnen mehrere Zentimeter aus dem Wasser heraus. Aufgrund der verringerten Strömungsgeschwindigkeit können sich Sedimente und Sand zwischen den Holzpflöcken absetzen und „länger an einem Ort verweilen“, erklärt Tiepolt. Weshalb Buhnen auch als Mittel zur Landgewinnung eingesetzt werden.

Gefahr für Schwimmer

Obwohl Buhnen für den Schutz der Küste von großer Bedeutung sind, halten sie für Strandbesucher zahlreiche Gefahren bereit. Für sie gilt daher: Betreten verboten. Die aus dem Wasser ragenden Pfähle werden regelmäßig überspült, was bedeutet, dass das Holz nass ist und Beschädigungen aufweisen kann. Es herrscht akute Rutsch- und Verletzungsgefahr. Auch für erfahrene Schwimmer können Buhnen gefährlich werden. Denn in ihrer Nähe können sich Verwirbelungen bilden, von denen möglicherweise unberechenbare Strömungen und eine Sogwirkung ausgehen. Ein Effekt, der sogar bei geringem Wellengang zu beobachten sei, wodurch Badende an diesen Stellen Probleme haben können, sich über Wasser zu halten.

Des Weiteren sei es nicht ungewöhnlich, dass Krebstiere oder andere Wasserlebewesen sich an den Buhnen ansiedeln. Die Gehäuse dieser Tiere können scharfe Kanten haben, welche wiederum zu Verletzungen führen können.

Zertifizierte Hölzer Der FSC ist ein Zusammenschluss von Waldbesitzern, Holzproduzenten, Umweltverbänden und Gewerkschaften aus mehr als 50 Ländern. Er hat Kriterien für die umwelt- und sozialverträgliche Forstwirtschaft entwickelt. Für den Käufer derart zertifizierter Hölzer besteht die Gewähr, dass er nicht die Zerstörung der Regenwälder unterstützt. Vielmehr trägt er dazu bei, den tropischen Entwicklungsländern die nachhaltige Nutzung ihrer Waldressourcen zu ermöglichen und der einheimischen Bevölkerung eine Perspektive aufzuzeigen. Dies waren die entscheidenden Gründe, die dazu führten, dass 1997 erstmals FSC-zertifiziertes Tropenholz für den Buhnenbau zum Einsatz kam.

Von Susanne Gidzinski