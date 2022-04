Rostock

Eine neue Buslinie für den Nordwesten: Das dürfte viele Rostocker freuen. Ab 2023 soll es endlich soweit sein. Denn: Mit der Fertigstellung der Mecklenburger Allee im Stadtteil Lichtenhagen soll auch die bisher in Diedrichshagen endende Buslinie 37 verlängert werden, wie Beate Langner, Sprecherin der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), auf Anfrage bestätigt. Diese führe dann vom S-Bahnhof Warnemünde Werft über den Ortskern Warnemünde und Diedrichshagen bis nach Lichtenhagen.

Vorbereitungen für neue Haltestellen

Die Haltestellen selbst wurden zwar noch nicht installiert, dafür aber lässt sich anhand des neuen Bordsteins und der farbigen Markierungen zumindest schon erahnen, wo diese zukünftig errichtet werden – nämlich in unmittelbarer Nähe zum Klein Lichtenhäger Weg, parallel zur Dünkirchener Straße. Die Arbeiten dafür haben bereits in den vergangenen Wochen stattgefunden.

Besonders für die Bewohner des in den vergangenen Jahren neu entstandenen Wohngebietes im Viertel stelle die Anbindung mit dem öffentlichen Personennahverkehr eine große Bereicherung dar, ist sich die Sprecherin sicher. „Zudem bietet die dann verlängerte Linie 37 eine schnelle Anbindung von Diedrichshagen an die Straßenbahn und eine weitere Verbindung von Lichtenhagen an die Ostsee“, so Langner weiter.

Zusätzliche Erweiterungen im Nordwesten geplant

Und damit nicht genug: Mit Beginn des neuen Schuljahres im August 2022 werden noch weitere umfangreiche Erweiterungen des öffentliche Personennahverkehrs im Rostocker Nordwesten erfolgen, wie die RSAG schon jetzt ankündigt. Welche genau das sein werden, werde noch nicht verraten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur so viel: Es soll neue Direktverbindungen und Taktverdichtungen im Bus-Bereich geben. „Mit der Angebotsoffensive setzt die RSAG den entsprechenden Bürgerschaftsbeschluss aus dem Jahr 2021 um“, sagt Langner abschließend. Genauere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Von Susanne Gidzinski