Wismar

Wie ist der Wechsel an der Spitze der MV Werften zu deuten? Geschäftsführer Peter Fetten geht, dafür rücken drei Männer in die Chefetage auf: Colin Au, Gustaf Grönberg und Peter Andersson. Sie arbeiten bereits seit langem für den Eigner-Konzern Genting Hong Kong und sind Experten für dessen Schiffsneubauten im Kreuzfahrtsegment.

Schon als Genting seine Kreuzliner noch auf der Meyer Werft im niedersächsischen Papenburg bauen ließ, haben Grönberg und Andersson die Projekte begleitet. Mit dem Kauf der drei Werften in Mecklenburg-Vorpommern sind sie nach Wismar gewechselt zum Hauptsitz der neu gegründeten MV Werften des Genting-Konzerns. Der wollte mehr Schiffe in kurzer Zeit haben. Denn: Mit Glücksspiel auf dem Wasser und an Land hat Genting bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie eine Menge Geld verdient.

Mega-Glücksspiel-Resort in Las Vegas

In Asien sind Genting-Schiffe bereits wieder mit Glücksspielern an Bord unterwegs. Zudem soll ein neues Mega-Resort im amerikanischen Spielerparadies Las Vegas seit der Eröffnung im Juni 2021 bereits einen dreistelligen Millionen-Betrag eingenommen haben. Aber es hat es auch 4,3 Milliarden gekostet.

Weitere Einnahmen nach den dramatischen Pandemie-Verlusten erhofft sich der Konzern nun mit der „Global Dream“, die zurzeit in Wismar gebaut wird. Die drei Genting-Männer sollen zusammen mit dem vierten Geschäftsführer und Finanzexperten Carsten J. Haake dafür sorgen, dass das Kreuzfahrtschiff wie geplant 2022 ausgeliefert wird und dann Geld verdient, statt weiteres zu kosten. Letzteres würde eintreten, wenn sich der Bau verzögert. Außerdem ist die Einhaltung des Bauplans wichtig, damit bereits ausgehandelte Kredite fließen.

Überraschender Personalwechsel

Dass Genting-Manager Colin Au selbst ans Ruder der MV Werften geht, wertet Henning Groskreutz von der Gewerkschaft IG Metall Lübeck-Wismar als Bekenntnis zum Standort. Dennoch gebe es bislang keine konkreten Folgeaufträge. „Die brauchen wir aber, um die Arbeitsplätze erfolgreich in die Zukunft führen zu können“, betont er.

Für die Landespolitik kam der Personalwechsel offenbar überraschend. Weder das Finanz-, noch das Wirtschaftsministerium waren nach OZ-Informationen vorab informiert. Die „neuen“ Namen kommen in Schwerin aber gut an. Vor allem dass Colin Au in MV mehr Verantwortung übernehmen soll, wird in den Ministerien als gutes Zeichen gewertet. Er sei schon in den vergangenen Monaten stark in die Verhandlungen über Bundes- und Landeshilfen eingebunden gewesen – mehr als der scheidende Werften-Chef Peter Fetten. Der neue starke Mann stecke in den Details, heißt es aus der Landeshauptstadt. „Genting macht MV zur Chefsache. Das ist gut“, so ein hochrangiger Landesbediensteter.

Offiziell sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU): „Wir sehen es als ein positives Signal, dass Genting perspektivisch weiter an den MV Werften festhält. Das aufgebaute Know-how bleibt im Unternehmen und wird personell sogar verstärkt.“

Stralsunder haben Lockbox aufgefüllt

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) ist ähnlich optimistisch, was den Führungswechsel angeht: „In den vergangenen fünf Jahren haben wir mit der Geschäftsführung gute Erfahrungen gemacht und setzen großes Vertrauen in den Stralsunder Standort. Hier wurde nicht nur die ‚Endeavor I‘ erfolgreich fertiggestellt, sondern mit den erzielten Einnahmen auch die vereinbarte Rückzahlung geleistet und die sogenannte Lockbox wieder aufgefüllt”, sagt Badrow. Mit anderen Worten: Das Schiff der Stralsunder sei entscheidend dafür gewesen, dass es auf den MV Werften weitergehen kann.

Zusammenarbeit in der Vergangenheit

Auch der Rathaus-Chef hofft auf Au: Er habe stets daran mitgewirkt, dass die MV Werften ihren Teil der Verpflichtungen einhalten. „Auf sein Wort war immer Verlass. Dass sich sein Einsatz mit dem Einstieg in die Geschäftsführung nun intensiviert, stimmt mich zuversichtlich, dass es gelingt, hier weiter Schiffe zu bauen.“

Wismars Vize-Bürgermeister Michael Berkhahn (CDU) bestätigt die gute Zusammenarbeit mit Colin Au und wünscht der neuen Geschäftsführung, „dass sie die großen Herausforderungen meistern wird und damit so viele Arbeitsplätze wie möglich gesichert werden können“. Bis zum Jahresende muss es einen Folgeauftrag geben, sonst gehen die Lichter in den Dockhallen aus.

So geht es weiter

Die Landesregierung drängt nach Informationen aus Verhandlungskreisen darauf, möglichst vor dem Wechsel der Bundesregierung die offenen Fragen zur Finanzierung neuer Schiffe zu klären. In der Vergangenheit habe es „Kommunikationsprobleme“ gegeben – auch mit Au selbst. Das dürfte nicht mehr passieren. Genting müsse zeitnah die Gespräche mit Banken abschließen. „Wir brauchen jetzt Antworten“, so die Quelle.

Bund und Land seien bereit, für den Bau der „Global II“ mit bis zu 900 Millionen Euro zu bürgen – aber unter zwei klaren Bedingungen: Genting müsse sich stärker mit Eigenkapital einbringen und eine Perspektive über 2024 hinaus aufzeigen, heißt es aus Schwerin. „Wenn das zweite Riesenschiff gebaut wird, gibt es in Wismar Arbeit bis 2024. Aber was wird aus Rostock und Stralsund?“, so ein Insider. Für Stralsund habe Genting den Plan, Luxusyachten für Reiche zu bauen – nach dem Vorbild der „Crystal Endeavor“. Allerdings soll nur der Stahlbau am Sund stattfinden, der Ausbau in Bremerhaven auf der ebenfalls zum Konzern gehörenden Lloyd-Werft.

Von Kerstin Schröder und Andreas Meyer