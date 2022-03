Neue Citymanagerin: "In Bützow ist alles möglich"

Bützow

Die Innenstadt zu einem Erlebnis machen – das ist die Aufgabe der neuen Citymanagerin Birte Kindor in Bützow. Die in der Kleinstadt geborene 31-Jährige widmet sich mit Passion den bestehenden Herausforderungen, um die City attraktiver zu gestalten und mehr Kaufkraft zu generieren.

In Bützow mit seinen rund 8000 Einwohnern ist im Gegensatz zu anderen Kleinstädten in Mecklenburg-Vorpommern gefühlt immer etwas los. Die Straßen sind belebt und der Verkehr ist rege. Das liegt auch daran, dass man an Bützow einfach nicht vorbeikommt, wenn man fernab der Autobahn nach Güstrow, Rostock, Wismar oder Schwerin fahren möchte. Bützow als ehemalige Bischofsstadt wartet mit allen Annehmlichkeiten auf, die sich eine Kleinstadt nur wünschen kann, vor allem für Familien. Es gibt drei Kindergärten, zwei Grundschulen, eine regionale Schule und ein Gymnasium, attraktive Spielplätze, sogar einen neuen Skatepark. Viele alteingesessene Betriebe bis hin zu regelmäßigen Neueröffnungen zeichnen das vielseitige Bild der Stadt.

Alles schnell erreichbar in Bützow

„Bützow ist ein extrem zentraler Ort“, sagt Birte Kindor, „als Radfahrerin kann ich in maximal 15 Minuten alles erreichen, was ich zum Leben brauche. In Bützow aufgewachsen ging die inzwischen zweifache Mutter für ihr Studium nach Rostock. Doch die Stationen als Schiffsbautechnikerin machten sie nicht mehr glücklich. 2020 fand sie mit ihrer Familie den Weg zurück in die Kleinstadt und war gleich Feuer und Flamme für den Job als Citymanagerin ihrer Heimatstadt. Seit März ist sie im Amt und hofft, „es wäre doch schön, wenn man Bützow netzwerkmäßig näher zusammenbringen könnte.“

Bürgernah in einem mobilen Büro

In der Innenstadt stehen einige Läden teils in bester Lage leer. Katja Voß, Referentin aus dem Rathaus für Öffentlichkeitsarbeit unterstützt die neue Citymanagerin und erzählt: „Oft ist es schwierig, die Bedürfnisse interessierter Betreiber und die Infrastruktur des Ladens zusammenzubringen.“ Schwierig wird es zudem, wenn inhabergeführte Läden kein Interesse an der Suche eines Nachfolgers aufbringen oder von einer weiteren Vermietung absehen wollen. Für neue Motivation bei Vermietern und potenziellen Gewerbetreibenden soll nun Birte Kindor sorgen. Sie selbst sitzt derzeit noch im Rathaus, soll aber bald bürgernah in einem mobilen Büro ansprechbar sein.

Kreative Ideen bis hin zu Pop-up-Stores

„Wir denken an einen transportablen Würfel mit Arbeitsstation“, erklärt Katja Voss. 50 000 Euro Aktivitätsbudget steht der Stadt für die Belebung der City zur Verfügung. Und jeder kann seine Anregungen gern beisteuern. „Ihr könnt eure Stadt auch formen“, sagt Kindor mit Blick auf die Einwohnerinnen und Einwohner. Bisher reichen die Ideen zur Vitalisierung des Handels über einer Einrichtung von Pop-up-Stores – also zeitlich befristete Ladeneinheiten – bis zur Akquise gut funktionierender Unternehmen in Rostock, die eine Art Dependance in Bützow einrichten möchten.

Mehr Menschen, die nach Bützow zur Arbeit pendeln

Vor allen Neuerungen steht für die Citymanagerin aber die Bestandsaufnahme der aktuellen Lage an erster Stelle. Wie viele Läden stehen leer, wo liegen die Gründe, wie viel Kaufkraft ist vorhanden? Das Potenzial für Bützow ist groß. Katja Voss: „Bützow hat einen starken Pendlerzustrom. Es kommen mehr Leute aus Rostock und dem Landkreis zum Arbeiten nach Bützow als umgekehrt.“ Vor allem im Gesundheitsbereich ist Bützow breit aufgestellt mit zahlreichen Arztpraxen, einem Krankenhaus und Pflegeheimen.

Citymanagerin: „Alles ist möglich“

Der Einzugsbereich im Landkreis umfasst circa 20 000 Menschen, für die Bützow nun noch attraktiver gestaltet werden soll. Auch der frisch sanierte Gänsemarkt – der Marktplatz vor dem imposanten Rathaus im Tudorstil – bietet Platz für Stände, Verkaufswagen und mehr. „Es darf ‚out of the box‘, unkonventionell und kreativ gedacht werden. „In Bützow ist alles möglich“, sagt Citymanagerin Birte Kindor.

Von Anja von Semenow