Schlangen vor den Eingängen: Mit dem Ende der Herbstferien sind am Montag neue Corona-Regeln an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns in Kraft getreten. Am Unterricht teilnehmen durften nur Kinder mit einem ausgefüllten Formblatt. Die OZ war an mehreren Schulen und hat sich angeschaut, wie der Start lief.