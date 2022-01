Rostock

Die Corona-Infektionszahlen im Land steigen, jetzt werden in Rostock auch die Testmöglichkeiten erhöht: Seit Anfang der Woche gibt es zwei neue Testzentren in der Hansestadt. Dort haben Bürgerinnen und Bürger künftig die Möglichkeit, sich ein Mal die Woche kostenfrei mit einem Antigentest auf Covid-19 testen zu lassen. Aufgrund der hohen Infektionslage im Land soll verhindert werden, dass die Test- sowie Labor-Kapazitäten knapp werden, erklärt Alexander Kujat, Pressesprecher des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport in MV. Deshalb werde nun das Testangebot ausgebaut.

Wie viele Testzentren gibt es aktuell in Rostock?

Momentan gibt es laut des Regierungsportals MV mehr als 40 Testangebote in der Stadt. Dazu zählen Test-Stationen, einige Apotheken sowie Hausarztpraxen. Seit Montag sind nun zwei neue Zentren dazugekommen.

Welche neuen Corona-Testzentren gibt es?

Rostock Hauptbahnhof (Teseo-Gastro-GmbH)

Kostenfreier Bürgertest (Antigen-Schnelltest) – auch ohne Termin möglich

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7-20 Uhr, Samstag und Sonntag von 7-16:30 Uhr

Kröpi-Testzentrum der Rats-Apotheke (Kröpeliner Str. 3)

Kostenfreier Bürgertest (Antigen-Schnelltest) mit Termin (im Moment auch spontan)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8-18 Uhr, Samstag von 9-18 Uhr, Sonntag von 10-16 Uhr

Wie kann ich mich für einen Corona-Test anmelden?

Die Anmeldung/Registrierung erfolgt über die Web-Adressen der jeweiligen Anbieter:

www.testzentrum-hro.de

www.ratsapotheke-rostock.de

Dort meldet man sich mit seinen Daten an, damit die Testzentren im Falle eines positiven Schnelltests diese an das Gesundheitsamt übermitteln können.

Kann ich dort auch einen PCR-Test machen?

Bei den beiden neuen Testzentren ist das derzeit nicht möglich. Das Testzentrum am Hauptbahnhof arbeite jedoch daran, bald auch PCR-Tests anbieten zu können, sagt Betreiber Mark Albrecht.

Wer einen PCR-Test benötigt, weil er oder sie beispielsweise ins Ausland verreisen möchte, kann bei seinem Hausarzt oder der Uniklinik Rostock anfragen. Jedoch ist ein PCR-Test von den jeweiligen Kapazitäten abhängig. Durch die aktuelle Omikron-Welle könnten die Test-Kapazitäten knapp werden, woraufhin Personen, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind, priorisiert getestet werden, erklärt Alexander Kujat. Sofern die Kapazitäten frei sind, kann man einen PCR-Abstrich für circa 60-70 Euro machen lassen.

Wie läuft der Corona-Antigen-Test ab?

Eine Probe kann sowohl über die Nase als auch über den Mund entnommen werden. Dabei wird ein Stäbchen in die Nase oder den Mund eingeführt. Das verläuft in der Regel schnell und schmerzfrei. Es kann vorkommen, dass die Augen tränen oder dass kurz nach dem Test ein unwohles Gefühl in Nase oder Rachen entsteht. Das sollte sich bei korrekter Ausführung des Tests schnell wieder legen. Das Ergebnis des Antigen-Schnelltests erhält man nach 15-30 Minuten, die Auswertung eines PCR-Tests dauert hingegen ein bis zwei Tage.

Wie erhalte ich mein Corona-Testergebnis?

Das Testergebnis des Corona-Schnelltests wird als digitales Zertifikat an die eigene E-Mail-Adresse geschickt, welche man bei der Anmeldung angegeben hat. Das Dokument ist passwortgeschützt (Das Passwort ist in der Regel das eigene Geburtsdatum, wird aber auch separat mitgeteilt).

Was passiert, wenn mein Ergebnis positiv ist?

Das Ergebnis wird an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet, welches sich dann mit der positiv getesteten Person in Verbindung setzt. Bei einem positiven Testergebnis ist man verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben und einen PCR-Abstrich machen zu lassen. Dafür kontaktiert man den Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116 117. Der PCR-Test kann dann genauer klären, ob tatsächlich eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 vorliegt.

Muss ich den PCR-Test selber zahlen, wenn mein Schnelltest positiv war?

Nein. Die PCR-Untersuchung ist laut der Testverordnung in den folgenden Fällen kostenfrei:

Positiver Schnelltest

Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person

Rote Corona-Warn-App

Von Dominik Beeskow