Berlin/Rostock

Innerhalb der neuen Reihe „Die DDR in Originalaufnahmen“ ist bei der Berliner Firma Icestorm die DVD „Ostseewochen in Rostock“ erschienen. Damit wird das Augenmerk auf ein besonderes geschichtliches Ereignis gelegt: Die internationale Ostseewoche fand von 1958 bis 1975 jährlich in Rostock statt, dazu waren Vertreter der damaligen Ostsee-Anliegerstaaten in die damalige Bezirkshauptstadt eingeladen.

Festwoche pries den Sozialismus

Das Ostseewochen-Motto lautete: „Die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein“. Es war in den 1950er Jahren formuliert worden und noch von der damaligen Kriegsangst geprägt. Denn die beiden Militärblöcke Warschauer Vertrag und Nato standen sich auch an der Ostsee unversöhnlich gegenüber. Die Ostseewoche sollte die Staaten und damit die Menschen im Ostseeraum miteinander verbinden. Die Anregung zu dieser Festwoche kam 1957 aus der SED-Bezirksleitung Rostock. Neben dem idealistischen Impetus verfolgte die Ostseewoche auch einen propagandistischen Zweck, sie wollte den Gästen aus dem kapitalistischen Ausland die Vorzüge des Lebens im Sozialismus darstellen. Die Gäste kamen aus dem ganzen Ostseeraum nach Rostock, darunter waren viele Gewerkschaftler. Es wurden aber nicht nur Delegationen der kapitalistischen Ostseeanliegerstaaten, sondern auch Gäste aus der Sowjetunion und Polen eingeladen.

Anzeige

Zur Ostseewoche waren die Regale in den Kaufhallen gut gefüllt

Ein Nebeneffekt war, dass sich in dieser Zeit auch das Warenangebot in Rostock verbesserte. Zudem hatte die Ostseewoche einen Schau- und Unterhaltungswert für die Bevölkerung. Denn umrahmt wurden die offiziellen Treffen von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen. Das Ziel war es auch, besonders bei den skandinavischen Staaten um die internationale Anerkennung der DDR zu werben. 18 Ausgaben hatte die Ostseewoche, 1975 war Schluss.

Von einigen der abgehaltenen Ostseewochen sind im Laufe der Jahre Filmaufnahmen erhalten geblieben, die auf dieser DVD zusammengefasst sind. Hier sind es sechs Kurzfilme. Der bekannteste davon ist die Doku „Wir bauen unser Tor zu Welt“ (26, Minuten, 1958). Er dokumentiert den Bau des Rostocker Überseehafens und ist zur Zeit der ersten Ostseewoche entstanden. Weiterhin enthalten sind eine Folge der Defa-Wochenschau „Der Augenzeuge“ (11 Minuten, 1960) und der Streifen „Rostocker Begegnungen“ (9 Minuten, 1961). Dazu gesellt sich die Dokumentation „Willkommen in Rostock“ (1965), die die damalige Ostseewoche bebildert. Ergänzt wird die DVD mit zwei Ausgaben des „DDR-Magazins“ von 1968 und 1972. Besonders interessant ist der Beitrag von 1968, der gleichzeitig den 750. Rostocker Stadtgeburtstag in Bewegtbildern zeigt. Alle auf dieser DVD enthaltenen Beitrage sind unbearbeitet und unkommentiert, sie haben damit auch einen Erinnerungswert, der über das Dokumentarische hinaus geht.

DVD „Ostseewochen in Rostock“, Icestorm Entertainment 2020, ca 12 Euro

Lesen Sie auch

Von Thorsten Czarkowski