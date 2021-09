Rostock

Die Ausschreitungen rund um das Zweitliga-Spiel zwischen dem FC Hansa und Schalke 04 – sie haben ein Nachspiel: Rostocks Polizeichef Achim Segebarth bestätigte der OSTSEE-ZEITUNG, dass sich Polizei und Hansa-Vereinsführung möglichst noch diese Woche zu einem Krisengespräch treffen wollen.

Denn am Sonnabend kam es gleich mehrfach zu Szenen, die beide Seiten nicht mehr erleben wollen: In Warnemünde gingen bis zu 300 Schalke-Fans auf Hansa-Anhänger los, nach dem Spiel flogen hinter der Südtribüne Steine. Ein Streifenwagen geriet in Brand, vier Polizisten wurden verletzt.

Hansa will Gespräche führen

Am Wochenende hatte Hansa bereits die Vorfälle scharf verurteilt und Aufarbeitung angekündigt. Kritik an der Polizei sei das aber nicht, sagt Vorstandschef Robert Marien. Er sei in diesem Punkt missverstanden worden. Noch diese Woche soll es nun einen Termin geben. Spätestens Anfang kommender Woche.

Segebarth und Marien wollen sich vorher nicht äußern. „Die Fairness gebietet es, dass wir erst miteinander und dann öffentlich reden“, ließ Rostocks Polizeichef ausrichten. Bereits direkt nach dem Schalke-Spiel sollen er und Marien schon telefoniert haben. Am Montagabend traf sich Hansas Aufsichtsrat zu einem Krisengespräch.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rostock-Fan griff Streifenwagen an

Dass nur Schalke-Fans am Risiko-Sonnabend ein Problem waren – dem widerspricht Polizei-Sprecherin Ellen Klaubert. So ermittle die Polizei gegen zwei Rostocker – 26 und 25 Jahre – die einen Streifenwagen in Brand gesetzt haben sollen. Der 26-Jährige stamme aus der Nähe der Hansestadt, sei eindeutig der FC Hansa-Fanszene zuzurechnen und bereits „polizeibekannt“. Über den 25-Jährigen war zunächst nicht mehr zu erfahren.

Viele Pannen im Vorfeld des Spiels?

Nach OZ-Informationen aus dem Umfeld des Clubs gab es aber gleich mehrere Vorkommnisse rund um das Schalke-Spiel, die nun besprochen werden sollen: So sei der Bus mit der Schalker Mannschaft auf einem falschen Weg zum Ostseestadion geleitet worden. Die Gelsenkirchener seien quasi direkt in die Hansa-Fans geführt worden. Es kam zu Flaschenwürfen – und ersten Auseinandersetzungen zwischen den Gastgeber-Anhängern und einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Berliner Polizei.

Kritik an der Polizei gab es schon während des Spiels – aus der Fan-Szene, in Form eines Banners. Ein Insider sagt: Die Rostocker Szene sei auf die Polizei gar nicht gut zu sprechen, weil diese rivalisierenden Gästefans zu viel durchgehen lasse. Zwei Mal schon – vor den Spielen gegen Nürnberg im DFB-Pokal 2018 und auch vor dem Ost-Derby gegen Dresden in der laufenden Saison – seien gewaltbereite Anhänger der Gäste unbemerkt von den Ordnungskräften nach Rostock gelangt, hätten in der Hansestadt Hansa-Fans angreifen können. Genauso soll es auch vor dem Schalke-Spiel in Warnemünde gewesen sein. Die Darstellung der Szene: 300 bis 500 Schalker hätten 20 bis 30 Rostocker auf der Mole attackiert.

Dass die Schalker – allesamt ohne Ticket für das Spiel – nach Rostock kommen wollten, sei vorher bekannt gewesen. Auch der Polizei.

Fans sauer auf Fans

Dass nach dem Spiel bis zu zwei Kilo schwere Steine hinter der Südtribüne flogen – das sorgt ebenfalls unter den Rostocker Fans für Zündstoff. Die Steinwerfer wurden aus den eigenen Fan-Lagern attackiert, zur Ruhe gebracht. So jedenfalls berichten es Zeugen. Die Berliner Polizisten hingegen hätten wenig zur Deeskalation beigetragen.

Auch Vorstandschef Marien war bei den Szenen dabei. Ein Stein soll nur wenige Zentimeter über seinen Kopf hinweggeflogen sein. Ein Insider: „Was da passiert ist, war geisteskrank. Das darf sich so nicht wiederholen.“

Von Andreas Meyer