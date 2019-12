Neue Details zum Verletzten vom Supermarkt: Es war ein Streit unter Bekannten

Rostock

Die Polizei gibt neue Details zum Fall des rätselhaften Verletzten in Rostock-Dierkow bekannt. Demnach kam es Samstagabend in einer Wohnung zu einem Streit, bei dem der 39-jährige Wohnungsinhaber einem Gleichaltrigen mit einem Messer zwei Schnittverletzungen am Kopf zufügte. Nach Angaben des behandelten Arztes waren die Verletzungen nicht lebensbedrohlich.

Passanten fanden den Verletzten gegen 20.30 Uhr vor einem Supermarkt am Hannes-Meyer-Platz. Er wurde mit stark blutenden Stichverletzungen am Kopf in die Uniklinik eingeliefert. Die Polizei ging von einer Straftat aus und suchte Fundort und Umgebung ab. Das Opfer war zunächst nicht vernehmungsfähig und konnte erst am Sonntag befragt werden. Die Ermittlungen der Kripo dauern an, teilt die Polizei mit.

Lesen Sie auch:

Von Gerald Kleine Wördemann