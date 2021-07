Rostock

Rostocks Südstadt ist um eine Sport- und Freizeitmöglichkeit reicher. Mitten im Kringelgrabenpark ist in den vergangenen Wochen ein Discgolf-Parcours entstanden. Für viele Rostocker ist diese Sportart nicht neu – im Barnstorfer Wald gibt es bereits seit 2005 einen Parcours mit neun Körben. Nun ist ein weiterer in der Südstadt dazugekommen. 

Zunächst das Besondere an diesem Parcours: Alle Körbe, die im Park stehen, können von verschiedenen Abwurfpunkten angespielt werden. Das ist ein ziemlich guter Trick – so kann auf wenig Platz trotzdem ein großer Parcours gespielt werden.

Versteckte Abwurfpunkte und Äste und Wiesen als Scheibenfalle

Den ersten Abwurfpunkt muss ich allerdings erst mal finden. Denn an den Abwurfpunkten selbst fehlen noch die Markierungen. Eine Karte würde helfen, aber die ist zurzeit noch in Arbeit. Sie soll zeigen, wo die Bahnen verlaufen, wie weit es vom Abwurfpunkt bis zum Korb ist und welche Hindernisse unterwegs überwunden werden müssen. Aber es geht auch ohne. Los geht es in etwa zwischen Nobelstraße und dem Edeka.

Tiefhängende Äste und eine hochgewachsene Wiese links machen gleich den ersten Wurf zur Herausforderung und stellen sich als Falle für die Scheiben heraus. Und so geht es dann auch weiter. Immer herum um die Bäume im Park. Einige Körbe stehen etwas versteckt, sind nicht auf den ersten Blick zu sehen. Spaß machen zum Ausgleich auch die sehr langen Bahnen im weiter westlichen Teil des Kringelgrabenparks – dort geht’s darum, die Scheibe möglichst weit durch den Park zu brettern.

Aber Vorsicht: Fußgänger, Radler, Kinder und Hunde sind dort auch unterwegs: Sie bitte erst vorbeiziehen lassen. Noch nicht jeder kennt das Spiel mit der Scheibe und dem Korb. Sie wissen manchmal gar nicht, dass sie genau in der Flugbahn stehen.

Discgolf als Feierabendsport

Am Ende der Runde treffe ich noch auf eine Vierergruppe Discgolfer. Mit unseren nicht ganz so geheimen Erkennungszeichen – den vielen bunten Scheiben – kommen wir schnell ins Gespräch. Zwei von ihnen haben an diesem Tag zum ersten Mal mit Frisbees auf Metallkörbe gezielt. Es macht ihnen Spaß – den neuen Parcours haben sie gleich in mehreren Runden abgeworfen, auch ohne Karte. Ein schönes Vergnügen nach dem Feierabend.

Was ist Discgolf? Discgolf ist eine noch junge Sportart, die in den 1970er-Jahren in den USA entwickelt wurde. 1979/80 bildeten sich in Deutschland laut Frisbee-Verband erste Discgolf-Gruppen. Ziel beim Discgolf ist, den Kurs auf den vorgegebenen Bahnen mit möglichst wenigen Wür­­fen zu absolvieren. Von einer festgelegten Abwurfzone aus wirft der Spieler die Scheibe in Richtung eines Fangkorbs aus Metall. Der Spieler markiert die Stelle, wo die Scheibe gelandet ist und spielt von dort aus weiter. Die Bahn ist zu Ende gespielt, wenn die Scheibe im Fangkorb versenkt wurde. Die Länge der Bahnen beträgt je nach Parcours und Schwierigkeitsgrad zwischen 40 und 250 Metern. Discgolf wird nach ähnlichen Regeln wie Golf gespielt.

Fazit: Der Discgolf-Parcours im Kringelgrabenpark ist ein tolles Projekt – erdacht von Kindern und Jugendlichen aus der Südstadt, Biestow und ganz Rostock, dem Stadtteil- und Begegnungszentrum Südstadt/Biestow, dem Verein Endzonis Ultimate Frisbee, dem Amt für Stadtgrün und dem Ortsbeirat Südstadt. Unterstützung gab es von vielen privaten Spendern und Unternehmen.

Neben frischer Luft, Bewegung, Konzentration beim Werfen und Zielen, bringt er die Menschen in der Südstadt tatsächlich zusammen. Bei meiner Runde auf dem Parcours wurde ich gleich mehrfach angesprochen. „Was machen Sie da eigentlich?“ Eine kurze, knappe Erklärung und man hat gleich Zuschauer, die mit ihren Blicken die Scheibe verfolgen. Mit Publikum landet sie bei den langen Würfen natürlich immer weit neben dem Korb – oder auch gern mal in der hochgewachsenen Wiese. Die Suche nach Scheiben, die im wahrsten Sinne von der Bahn abgekommen sind, gehört eben dazu.

