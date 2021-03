Rostock

Anwohner und Pendler dürften sich freuen, denn das Einkaufsangebot im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf wird erweitert. Wie jetzt bekannt wurde, stehen auf dem Gelände in der Neubrandenburger Straße 10 umfangreiche Veränderungen an. So will sich unter anderem die Drogeriemarktkette DM ganz neu am Standort ansiedeln und soll dafür noch in diesem Jahr einen 644 Quadratmeter großen Flachbau am Grundstücksrand rechts der Einfahrt erhalten.

Wann der neue DM genau eröffnet, wird derzeit aber noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Die Drogeriemarktkette selbst hält sich bedeckt – genau wie der Lidl-Konzern, dem das Grundstück gehört und der die Um- und Neubauten veranlasst.

Moderne, kundenfreundliche Eikaufsmöglichkeiten

„Lidl entwickelt sein gesamtes Filialportfolio kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiter. Auch in Rostock-Kassebohm wollen wir unseren Kunden moderne, kundenfreundliche Einkaufsmöglichkeiten mit den bisher am Standort ansässigen Geschäften bieten“, heißt es von Marco Lell, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Rostock.

Zusätzlich zur neuen Drogerie soll auch der Parkplatz erweitert werden. „Für unsere Kunden wird es während der Baumaßnahmen aber keine Einschränkungen geben“, versichert Lell. Der im Jahr 2000 eröffnete Lidl bleibe uneingeschränkt geöffnet.

Bleiben auch die Handwerksbetriebe?

Karl Scheube (SPD), Ortsbeiratsvorsitzender von Brinckmansdorf, begrüßt das Engagement des Konzerns. „Es ist schon viel wert, dass sich das Angebot dort erweitert“, sagt er. Dennoch sei vielen im Stadtteil wichtig, dass auch die jetzt ansässige Landfleischerei sowie der Bäcker erhalten bleiben. „Es ist ja bundesweit ein unschöner Trend, dass die Discounter das Handwerk verdrängen“, so Scheube.

Denn auch der Lidl in der Neubrandenburger Straße soll – voraussichtlich im kommenden Jahr – neu gebaut und zeitgleich erweitert werden. Der entsprechende Bauantrag für einen Markt mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche liegt bereits vor. In diesem Zuge wird es auch bei Getränkeland eine Veränderung geben, denn der neue Lidl soll dort entstehen, wo sich derzeit der Fachmarkt befindet. „Klar ist, dass wir als Mieter auf jedem Fall an dem Standort bleiben, auch wenn wir die Gebäude tauschen“, kündigt Axel Heidebrecht schon jetzt an.

Getränkeland plant neuen Markt und Lieferhalle

Der Getränkeland-Geschäftsführer plant aber noch eine weitere Neuerung in Brinckmansdorf: In der Timmermannsstrat 9 hat sich das Unternehmen ein Grundstück gekauft und will dort einen eigenen neuen Markt mit großem Lager errichten. „Das Gebiet in der Timmermannsstrat liegt vom Verkehr her für uns absolut ideal, denn von dort aus wollen wir künftig die Belieferung von Privat- und Geschäftskunden regeln“, so Heidebrecht.

Bisher seien alle Kunden, die Getränke nach Hause bestellten, von Bad Doberan aus versorgt worden. „Der Markt dort wird auch bleiben“, versichert der Geschäftsführer. Aber was das Liefern angeht, sei die größte Nachfrage schon immer aus Rostock gekommen. Und gerade durch die Corona-Pandemie sei die Zahl der Kunden, die lieber bestellen, statt selbst einzukaufen, nochmals gestiegen. „Mit dem neuen Standort sind wir künftig einfach näher dran und haben kurze Wege, was auch ökologischer ist“, nennt Heidebrecht seine Beweggründe für die Neuansiedlung.

In gut zwei Wochen sollen vor Ort die ersten Erdarbeiten starten. Wenn die Witterung mitspielt und der Bauablauf ideal funktioniert, könnte der neue Standort in der Timmermannsstrat noch im Herbst dieses Jahres eröffnen.

Von Claudia Labude-Gericke